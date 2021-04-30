Врезался на скорости 218 км/ч: погиб чемпион "Формулы-1"

1 мая 1994 года во время соревнований "Гран-при Сан-Марино" на трассе в Имоле погиб 34-летний бразильский автогонщик Айртон Сенна. Он был трехкратным чемпионом мира в классе машин "Формула-1".

Автор: wikipedia.org Погиб бразильський автогонщик

В начале гонки в первом повороте столкнулись автогонщики Педро Лами и Джей Лехто. На трассу выпустили автомобиль безопасности, чтобы скорость движения болидов снизилась и можно было убрать обломки. Гонщики ехали за машиной безопасности до шестого круга.

На седьмом круге машина Айртона Сенны сорвалась с трассы и на огромной скорости врезалась в бетонную стену. Согласно показаниям телеметрии, в момент срыва скорость машины составляла 310 км/ч. После этого Сенна успел затормозить и замедлить болид, но скорость на момент удара в стену составила примерно 218 км/ч.

Автор: starsports.life Погиб бразильський автогонщик

Когда стало понятно, что Сенна остается неподвижным в машине, гонку остановили и к месту аварии прибыли медики. Когда его достали из обломков машины, он практически не подавал признаков жизни. Ему сделали трахеотомию и доставили в госпиталь, подключив к аппарату искусственного дыхания. После проведенного обследования стало ясно, что мозг автогонщика мертв. Шансов на его выход из комы не осталось. Медики решили прекратить искусственно поддерживать жизнь его тела.

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Позже стало известно, что при столкновении оторвалось правое переднее колесо вместе с куском подвески и ударило Сенну по голове. При этом металлическая часть подвески пробила шлем и нанесла черепно-мозговую травму, несовместимую с жизнью.

Автор: sport.fakty.ua Погиб бразильський автогонщик

15 апреля 2001 года свою первую победу в гонках "Формула-1" одержал немецкий автогонщик Ральф Шумахер , младший брат трехкратного чемпиона мира Михаэля Шумахера. Он выиграл Гран-при на машине Williams на трассе в Сан-Марино. Немец дебютировал на автогонках в 17 лет на ADAC Junior Formula Championship, где занял 2-ое место. Это позволило ему стать участником гонок "Формулы-3" и привлечь внимание команды WTS Racing, в составе которой он выступил на чемпионате Германии 1994 года.