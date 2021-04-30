Врезался на скорости 218 км/ч: погиб чемпион "Формулы-1"

1 мая 1994 года во время соревнований "Гран-при Сан-Марино" на трассе в Имоле погиб 34-летний бразильский автогонщик Айртон Сенна. Он был трехкратным чемпионом мира в классе машин "Формула-1".
В начале гонки в первом повороте столкнулись автогонщики Педро Лами и Джей Лехто. На трассу выпустили автомобиль безопасности, чтобы скорость движения болидов снизилась и можно было убрать обломки. Гонщики ехали за машиной безопасности до шестого круга.
На седьмом круге машина Айртона Сенны сорвалась с трассы и на огромной скорости врезалась в бетонную стену. Согласно показаниям телеметрии, в момент срыва скорость машины составляла 310 км/ч. После этого Сенна успел затормозить и замедлить болид, но скорость на момент удара в стену составила примерно 218 км/ч.
Когда стало понятно, что Сенна остается неподвижным в машине, гонку остановили и к месту аварии прибыли медики. Когда его достали из обломков машины, он практически не подавал признаков жизни. Ему сделали трахеотомию и доставили в госпиталь, подключив к аппарату искусственного дыхания. После проведенного обследования стало ясно, что мозг автогонщика мертв. Шансов на его выход из комы не осталось. Медики решили прекратить искусственно поддерживать жизнь его тела.
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Позже стало известно, что при столкновении оторвалось правое переднее колесо вместе с куском подвески и ударило Сенну по голове. При этом металлическая часть подвески пробила шлем и нанесла черепно-мозговую травму, несовместимую с жизнью.
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