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четверг, 03 декабря 2020 15:47

Что мешает Украине помочь NASA в исследовании Луны

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Что мешает Украине помочь NASA в исследовании Луны
Пока Украина работает над проектами по созданию солнечной электростанции для лунной базы. Фото: pixabay

В рамках программы "Артемида" Украина может помочь американскому космическому агентству NASA с освоением Луны.

Пока это решение под вопросом так, как в Украине еще не утвердили Космическую программу на 2021-2025 годы, пишет "РБК-Україна".

"Исходя из этого, вопрос сотрудничества с NASA, в том числе и в рамках программы" Артемида ", есть преждевременним", - сообщили в Государственном космическом агентстве.

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Проекты ДКА вошли в глобальный сценарий исследования поверхности Луны в рамках программы "Артемида" и инициатив Moon Village Association.

Пока Украина работает над проектами по созданию солнечной электростанции для лунной базы, разработке спутника для снимков с поверхности Луны, а также созданием солнечно-термоэлектрического генератора.

На Луне почву на глубину 2 м пробурил китайский космический аппарат Chang'e-5, который 2 декабря приземлился успешно на его поверхности. Также устройство собрало образцы геологической породы и упаковало их в контейнер, чтобы потом доставить на Землю, сообщило Национальное космическое управление Китая.

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