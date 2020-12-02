Китайский аппарат собрал на Луне первые пробы почвы

Когда пробы будут собраны и упакованы, мощный двигатель поднимет аппарат, и он состыкуется со служебным модулем, который доставит их на Землю. Фото: pixabay

На Луне почву на глубину 2 м пробурил китайский космический аппарат Chang'e-5, который 2 декабря приземлился успешно на его поверхности.

Также устройство собрало образцы геологической породы и упаковало их в контейнер, чтобы потом доставить на Землю, сообщило Национальное космическое управление Китая.

Модуль с помощью руки-манипулятора должен собрать образцы грунта с поверхности Луны.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: Маск рассказал, когда ожидается 1-я высадка человека на Марс

Перед посадкой Chang'e 5 разделился на 2 части. В то время, как модуль начал собирать почву на поверхности, орбитальный аппарат находится над Луной на средней высоте примерно 200 км.

Когда пробы будут собраны и упакованы, мощный двигатель поднимет аппарат, и он состыкуется со служебным модулем, который доставит их на Землю.

Китайский космический аппарат Chang'e-5 успешно сел на поверхность Луны. Посадка прошла около пика Рюмкер в Океане Бурь в западной части видимой стороны Луны, сообщает Reuters. Аппарат будет собирать лунный грунт. У него на это 48 ч. Затем доставит капсулу с приблизительно 2 кг почвы на Землю.