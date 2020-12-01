Китай посадил на Луну аппарат для сбора грунта

Китайский космический аппарат "Чанъэ-5" успешно сел на поверхность Луны.
Посадка прошла в районе пика Рюмкер в Океане Бурь в западной части видимой стороны Луны, сообщает Reuters.
Аппарат будет собирать лунный грунт. У него на это 48 часов. Затем аппарат доставит капсулу с приблизительно 2 кг почвы на Землю.
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В случае успеха Китай станет третьей страной в мире, которая доставила грунт с Луны на Землю. Ранее это сделали США и СССР. Последняя доставка лунного грунта состоялась в 1976 году.
В 2025 году Европейское космическое агентство, ESA, совместно со швейцарской компанией ClearSpace SА впервые запустят миссию по сбору космического мусора. Планируют отправить за пределы планеты космический корабль с элементами в виде рук-щипцов.
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