Что должен уметь будущий первоклассник

Уметь читать и писать программа от первоклассника не требует. Фото: radiotrek

В этом году первоклассников принимают в школу по месту прописки. За каждым учебным заведением закрепили определенную территорию. Детей, проживающих на территории обслуживания школы, принимать в учебное заведение в первую очередь. Других - на свободные места.

Ранее для первого класса устраивали конкурсный отбор. Родители нанимали для детей репетиторов, чтобы иметь лучшие шансы на поступление в выбранное учебное заведение. Теперь обычные средние школы, гимназии и лицеи сравняли в правах. Поэтому вступительные экзамены стали не нужны. Несмотря на это родители продолжают отдавать детей на дошкольные курсы.

"Часто родители боятся, что ребенок будет неуспешным, поэтому активно готовят его в школу. Но уметь читать и писать первоклассник не должен. Он должен знать употребляемые буквы, развивать фонематический слух, говорить на украинском и изучать новые слова. Первоклассник должен резать ножницами и лепить, правильно держать карандаш, штриховать и раскрашивать ", - объясняет Gazeta.ua методист, соавтор учебников для первого класса Новой украинской школы Инна Большакова.

Иногда родители готовят ребенка к школе самостоятельно. Это - дополнительные нагрузки и на родителей, и на учителя, говорит специалист.

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"В первом классе начинают учить от буквы "а ". Далее буквы сливают в склады. Есть специальная методика, как правильно учить ребенка читать и писать. Если родители не знают, пусть не берутся. Затем учителю трудно переучивать одних учеников и учить других", - рассказывает Большакова.

В новых учебниках для первого класса есть разноуровневые задачи: для учащихся, читают по слогам и тех, кто - целыми словами. В тетрадях - отдельные страницы для детей с разным уровнем подготовки.

В феврале Кабинет министров утвердил Государственный стандарт начального образования. За ним будут учиться первоклассники с 1 сентября 2018. Для разработки положений использовали опыт Финляндии, Сингапура, Ирландии, Шотландии, Франции, Канады и Польши.