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среда, 16 июня 2021 09:17

Что делать, если в ноутбук попала жидкость: пошаговая инструкция

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Что следует предпринять, чтобы сохранить работоспособность или минимизировать ущерб после попадания жидкости внутрь мобильного ПК.

Спасаем залитую клавиатуру

  Как спасти ноутбук, который залили жидкостью?
Как спасти ноутбук, который залили жидкостью?

Вполне житейская ситуация: раннее утро, просмотр новостной ленты за чашкой чая, вечер за просмотром сериала или напряженного матча. Случайное неловкое движение, и содержимое стакана журчит в недрах ноутбука. Какие шаги по спасению техники необходимо незамедлительно предпринять? Главная установка: никакой паники. Действуйте максимально быстро.

1. Перво-наперво отключите лэптоп от электросети. Важно сделать это как можно быстрее. Если руки сухие и место подключения штекера питания не залито водой — просто отсоедините разъем блока питания.

2. Переверните лэптоп в раскрытом виде, извлеките батарею. Если батарея несъемная, как, к примеру, в сверхтонких портативных моделях ноутбуков Acer Swift 3, зажмите кнопку питания на несколько секунд, чтобы обесточить устройство.

3. Если конструкция лэптопа предусматривает лючки для быстрого доступа к накопителям и оперативной памяти — снимите их. Если существует возможность снять нижнюю крышку целиком — еще лучше.

4. Поместите устройство в теплое, сухое и вентилируемое место. Все так же в раскрытом виде оставьте сушиться минимум дня на три, не меньше. Ускорять процесс дополнительными воздействиями вроде сушки феном не рекомендуется.

5. Верните на место аккумуляторную батарею и попробуйте включить лэптоп. Если устройство заработало — поздравляем, вы еще легко отделались. Проверьте работоспособность всех компонентов: клавиатуры, динамиков, беспроводных модулей. Как показывает практика, именно клавиатура и динамики страдают чаще остальных элементов оснастки.

Важно: меньше всего вреда наносит обычная вода, несладкий чай. Жидкости с электролитами, особенно соленая вода, соки, сладкая газировка оказывают намного более пагубное влияние. Жидкость внутри корпуса ноутбука, попав на печатные платы, способна вызвать короткое замыкание. В худшем случае выгорит участок или вся плата целиком. В этом случае устранить неисправность смогут только специалисты в сервисном центре. Гарантия на прибор такой ремонт не покрывает, поскольку неисправность возникла по вине пользователя.

Примечание: не все мобильные компьютеры одинаково боятся воды. Бизнес-ноутбуки большинства производителей снабжены дренажными каналами для отвода попавшей внутрь жидкости. Есть и модели, например, Acer Enduro N3, самый тонкий из защищенных 14-дюймовых ноутбуков, которые и вовсе не боятся воздействия влаги.

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Дата
16
июня

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