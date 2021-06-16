Что делать, если в ноутбук попала жидкость: пошаговая инструкция

Что следует предпринять, чтобы сохранить работоспособность или минимизировать ущерб после попадания жидкости внутрь мобильного ПК.

Спасаем залитую клавиатуру

Как спасти ноутбук, который залили жидкостью?

Вполне житейская ситуация: раннее утро, просмотр новостной ленты за чашкой чая, вечер за просмотром сериала или напряженного матча. Случайное неловкое движение, и содержимое стакана журчит в недрах ноутбука. Какие шаги по спасению техники необходимо незамедлительно предпринять? Главная установка: никакой паники. Действуйте максимально быстро.

1. Перво-наперво отключите лэптоп от электросети. Важно сделать это как можно быстрее. Если руки сухие и место подключения штекера питания не залито водой — просто отсоедините разъем блока питания.

2. Переверните лэптоп в раскрытом виде, извлеките батарею. Если батарея несъемная, как, к примеру, в сверхтонких портативных моделях ноутбуков Acer Swift 3, зажмите кнопку питания на несколько секунд, чтобы обесточить устройство.

3. Если конструкция лэптопа предусматривает лючки для быстрого доступа к накопителям и оперативной памяти — снимите их. Если существует возможность снять нижнюю крышку целиком — еще лучше.

4. Поместите устройство в теплое, сухое и вентилируемое место. Все так же в раскрытом виде оставьте сушиться минимум дня на три, не меньше. Ускорять процесс дополнительными воздействиями вроде сушки феном не рекомендуется.

5. Верните на место аккумуляторную батарею и попробуйте включить лэптоп. Если устройство заработало — поздравляем, вы еще легко отделались. Проверьте работоспособность всех компонентов: клавиатуры, динамиков, беспроводных модулей. Как показывает практика, именно клавиатура и динамики страдают чаще остальных элементов оснастки.

Важно: меньше всего вреда наносит обычная вода, несладкий чай. Жидкости с электролитами, особенно соленая вода, соки, сладкая газировка оказывают намного более пагубное влияние. Жидкость внутри корпуса ноутбука, попав на печатные платы, способна вызвать короткое замыкание. В худшем случае выгорит участок или вся плата целиком. В этом случае устранить неисправность смогут только специалисты в сервисном центре. Гарантия на прибор такой ремонт не покрывает, поскольку неисправность возникла по вине пользователя.

Примечание: не все мобильные компьютеры одинаково боятся воды. Бизнес-ноутбуки большинства производителей снабжены дренажными каналами для отвода попавшей внутрь жидкости. Есть и модели, например, Acer Enduro N3, самый тонкий из защищенных 14-дюймовых ноутбуков, которые и вовсе не боятся воздействия влаги.