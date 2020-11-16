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понедельник, 16 ноября 2020 08:20

Crew Dragon, стартовавший к МКС, вывели на орбиту

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Crew Dragon, стартовавший к МКС, вывели на орбиту
Crew Dragon должен состыковаться со станцией через 27 часов. Фото: Reuters

Космический пилотируемый корабль Crew Dragon компании Илона Маска SpaceX, который стартовал к Международной космической станции с помощью ракеты-носителя Falcon 9 в рамках первого регулярного полета, успешно вывели на орбиту.

Через 12 минут после старта корабль вышел на заданную орбиту и взял курс на МКС, сообщило NASA.

В состав экипажа входят астронавты NASA Майкл Хопкинс, Виктор Гловер, Шеннон Уокер и Соичи Ногучи. Их миссия продлится 6 месяцев.

Crew Dragon должен состыковаться со станцией через 27 часов.

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Первые туристы, которые отправятся на Международную космическую станцию на корабле Crew Dragon от компании SpaceX, подписали контракт. Полет в космос планируется не раньше конца 2021 года. Туристы смогут пробыть на орбите 5 дней и получить обзорную экскурсию.

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16
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