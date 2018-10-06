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суббота, 06 октября 2018 11:19

Чиновники украли на школьном оборудовании миллиона гривен

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Чиновники украли на школьном оборудовании миллиона гривен
Вывели на подконтрольные предприятия в оффшорной зоне более 17 млн гривен

Прокуратура Киева выявила миллионные злоупотребления при закупке школьного оборудования должностными лицами Министерства образования и науки.

Подозрение объявили двум чиновникам, сообщает пресс-служба столичной прокуратуры.

"Должностные лица структурных подразделений Министерства образования, действуя в интересах частной фирмы, умышленно внесли в Типовы перечнь средств обучения и оборудования для кабинетов физики, химии и биологии в общеобразовательных учебных заведениях характеристики, которым соответствует продукция только одной торговой марки", - говорится в сообщении.

Этим создали искусственные препятствия для участия в проведении тендеров по закупке школьного оборудования других участников. Помогли победить в конкурсе официальному представителю указанной торговой марки в Украине.

"Государственному бюджету нанесен ущерб на сумму почти 5,5 млн грн. Также должностные лица фирмы-поставщика при реализации оборудования за бюджетные средства, вывели на подконтрольные предприятия в оффшорной зоне более 17 млн гривен", - заявили в прокуратуре.

Начальнику отдела Государственного научного учреждения "Институт модернизации содержания образования" и заведующему отделом НЦ "Малая академия наук Украины" светит до 8 лет за решеткой.

Министр образования Лилия Гриневич рассказала, как финансируют школы. Благодаря финансовой децентрализации местные бюджеты получили больше доходов. Именно поэтому у них увеличились полномочия.

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