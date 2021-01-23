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суббота, 23 января 2021 12:00

Человеку от обезьяны пересадили сердце

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Человеку от обезьяны пересадили сердце
Первое сердце пересадили от обезьяны. Фото: focus.ua

23 января 1964 провели первую клиническую пересадку сердца. Донором было шимпанзе, а пациентом - 64-летний американец.

Операция проходила в Медицинском центре университета штата Миссисипи в США. Ее проводило 12 врачей под руководством доктора Джеймса Харди.

К сожалению, пациент, которому трансплантировали сердце шимпанзе, прожил всего месяц после операции, так и не приходя в сознание.

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Это не первая трансплантация сердца, проведенная в мире. Еще в 1905 году Алексис Каррель и Ч. Гютрие, которые работали в Америке в Рокфеллеровском институте медицинских исследований, переместили донорское сердце собаки на шею другой собаки. Пересаженное сердце функционировало около двух часов.

Российский исследователь В. П. Демихов в 1951-1952 годах в эксперименте разработал методику трансплантации сердца.

На днях аукционный дом "Snowball" в Австралии выставил на продажу чашу из человеческого черепа. Ее описали как "редкую, античную европейскую церемониальную чашу из человеческого черепа с белым металлом и латунной отделкой"

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Дата
23
января

Человеку от обезьяны пересадили сердце

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