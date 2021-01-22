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пятница, 22 января 2021 11:17

Жизнь без секса: Тесла любил голубку, а Кэролл питал слабость к девочкам
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Николай Гоголь, Никола Тесла, Исаак Ньютон никогда не занимались сексом и умерли девственниками. Кто-то из них считал, что секс только отвлекает от высоких мыслей, кто-то просто поклялся быть девственником, а кто-то считал, что половой акт делает нас животными.

Исаак Ньютон

 

Некоторые биографы английского математика и физика предполагают, что Ньютон страдал от психического заболевания - биполярного расстройства или аутизма.

Он ненавидел женщин и был просто в ужасе от мысли о сексе. При этом верил, что менструальная кровь проституток обладает магическими свойствами.

Современники говорили о его маниакальном увлечении наукой, отсутствии малейшего чувства юмора и полнейшем равнодушии ко всем видам искусства. Один из его помощников вспоминал: "Он не позволял себе никакого отдыха и передышки, считал потерянным всякий час, не посвященный науке".

"Он был одинок и в детстве, и в пожилые годы", — говорит автор биографии Ньютона Джеймс Гляйк. В 19 лет Ньютон записал на листе бумаге все грехи, которые, как ему казалось, он совершил — и насчитал их 48.

Никола Тесла

 

Физик и изобретатель Никола Тесла считал, что ученым не нужны женщины. Они должны все силы отдавать исследованиям. А жены и любовницы должны быть у людей искусства как источник вдохновения.

Некоторые утверждают, что Тесла был асексуален, сам он говорил о себе так:

"Я возвожу женщин на пьедестал. Как любой поклонник, я чувствую себя недостойным объекта моего поклонения".

Хотя некоторые биографы полагают, что настоящая причина воздержания Николы Тесла кроется в его неспособности к близости, так как ученый многие научные эксперименты проводил на себе, что привело к физическим патологиям. Что вполне возможно, поскольку внешне Никола Тесла был интересным мужчиной, многие женщины были в него влюблены и прилагали максимум усилий для его завоевания, но безуспешно.

А еще у Николы Тесла была довольно причудливая связь... с голубкой. Он описывал белую птицу, которая каждый раз прилетала к его окну. Ученый верил в то, что между ними существует какая-то странная связь.

"Где бы я ни находился, голубка всегда находила меня. Стоило мне позвать ее, она прилетала ко мне. Она понимала меня, а я понимал ее. Да, я любил эту голубку, как мужчина любит женщину, а она любила меня".

Николай Гоголь

 

Гоголь считал, что всякая любовь к женщине греховна, что все женщины – ведьмы, знаются с нечистой силой, порочны, лишены духовной красоты.

В одном из писем Гоголь говорит, что, поддайся он страстям, пламя в одно мгновение превратило бы его в прах, и только твердая воля отводит его от пропасти.

Гоголь сознательно принудил себя вести целомудренную жизнь. Он считал, что только воздержание может устремить человеческие силы к чистому духу.

Льюис Кэролл

 

Существует множество подтверждений и свидетельств того, что Кэролл питал слабость к маленьким девочкам. Он постоянно рисовал и фотографировал их, часто знакомился в поездах и в домах друзей.

11-летняя Алиса Лидделл, прототип самой Алисы из Страны Чудес, была его музой долгие годы. Он часто фотографировал ее, писал ей письма и вел длинные разговоры. Кэролл познакомился с семьей Лидделлов в 1855 году. А в 1863-м семья довольно резко разорвала общение с навязчивым гостем. Что произошло между Лидделлами и Кэроллом — до сих пор не известно.

Одной из "юных подруг", 10-летней девочке, он писал: "Отдельное спасибо и целую за то, что одарила меня локоном своих волос. Я целовал его несколько раз — желая целовать тебя, но даже волосы лучше, чем ничего". Художнице, рисующей девочек в образе фей и нимф, Гертруде Томпсон он признавался: "Признаюсь, что мне никогда не нравились на картинах обнаженные мальчики. Они всегда выглядели так, как если бы им нужно было прикрыться чем-то, тогда как чудесные формы девочек должны оставаться без одежды".

Некоторые биографы считают, что Кэролл хотел жениться на 11-летней Алисе Лидделл.

"Я считаю, что он был влюблен в Алису", - говорит Ванесса Тэйт, праправнучка Алисы Лидделл, - "но это никогда не переходило никаких границ".

Увлечения Кэролла так и не позволили ему создать семью, и писатель умер девственником.

Ганс Христиан Андерсен

 

У сказочника была очень непростая жизнь и судьба. В своих ранних записях он отвергал саму идею интимных отношений, но позже просил в молитвах: "Всемогущий Боже, у меня есть только Ты, Тебе вверяю судьбу свою, я должен посвятить себя Тебе. Дай же мне хлеб! Дай мне невесту! Моя кровь жаждет любви, равно как и мое сердце".

Но молитвы остались без ответа. Влюблялся Андерсен лишь в недоступных женщин, которые не рассматривали его в качестве объекта страсти.

Впрочем, влюблялся он не только в женщин, но и в мужчин. В письме к Эдварду Коллину, он пишет: "Я чахну по тебе, как красивая калабрианская девчонка. Мои чувства к тебе схожи с чувствами женщины. Женская часть моей природы и наша дружба должны остаться в секрете". Впрочем, последний не ответил сказочнику взаимностью.

По словам биографов, сказочник был очень стеснительным и терялся при виде женской сексуальности. Посетил бордель он лишь раз, когда ему был 61 год, но вместо того чтобы заняться сексом, он только смотрел на юную девушку, чувствуя к ней лишь сожаление.

Иммануил Кант

 

Немецкий философ, считавший связь с женщиной отвратительной, а процесс размножения достойным лишь животных. Он считал, что человек мыслящий не должен уподобляться скотине. Более того, Кант считал что все выделения - сперма, пот и слюна - целительны для организма, поэтому их по возможности необходимо удерживать в организме. Сознательное избавление от них, например, секс или мастурбацию, Кант считал греховным.

Елизавета I, королева-девственница

 

Решение остаться невинной королева Англии и Ирландии XVI в. приняла сознательно. Ее отец Генрих VIII казнил нескольких жен, в том числе мать Елизаветы Анну Болейн. Смерть молодой королевы Кейт Говард так потрясла 9-летнюю Елизавету, что в будущей королевы Англии сформировался стойкий страх перед браком.

Хотя среди придворных ходили упорные слухи о том, что в силу некоего физического недостатка она не могла вести супружескую жизнь. Одной из наиболее вероятных причин является и в высшей степени независимый характер гордой, честолюбивой и амбициозной Елизаветы и её стремление к единоличной власти.

"Для славы Божьей, для блага государства, я решила нерушимо хранить обет девственности. Взгляните на мой государственный перстень, — говорила она, показывая депутатам парламента на этот символ власти, еще не снятый после коронования, — им я уже обручилась с супругом, которому, неизменно буду верна до могилы. Мой супруг — Англия, дети — мои подданные. Я изберу себе в супруги человека достойнейшего, но до тех пор желаю, чтобы на моей гробнице начертали: "Жила и умерла королевою и девственницей".

"Девственность взрослого человека больше не выглядит добродетелью. В ней даже видят социальную несостоятельность: если уж ты успешный, ты должен быть успешным во всем", — говорят сексологи.

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