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среда, 19 декабря 2018 16:40

Чего нельзя делать после пробуждения

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Чего нельзя делать после пробуждения
Научные специалисты посоветовали полностью отказаться от привычки резко вставать с постели после сна. Фото: dayoga

Научные специалисты посоветовали полностью отказаться от привычки резко вставать с постели после сна.

Лучше приучить себя просыпаться самостоятельно, а не по будильнику, передает Hronika.info.

Обрыв сна резким звуком - это стресс, на который организм может отреагировать весьма негативно как в физиологическом, так и в эмоциональном плане.

После ночного сна организму требуется дать некоторое время для того, чтобы он мог прийти в себя. Специалисты советуют не вставая с постели выполнить легкие упражнения или дыхательную гимнастику - это поможет почувствовать прилив энергии и взбодриться.

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"От усиленных физических нагрузок в утренние часы лучше отказаться. Бег и активные силовые упражнения после пробуждения - это чрезмерная нагрузка на позвоночник и внутренние органы. Гораздо целесообразнее утром разминаться, потягиваться, плавать", - говорят ученые.

Что касается питания, то эксперты рекомендуют отказаться от привычки есть за завтраком слишком жирные и копченые продукты, в противном случае можно столкнуться с появлением сбоев в работе печени. Но съесть что-нибудь сладкое не запрещается.

Кальций - это основной материал для здоровых зубов и костей. Восполнить дефицит кальция в организме можно не только с помощью молока.

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