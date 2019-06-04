Будут проверять трудоустройство украинских выпускников

С помощью таких проверок МОН будет корректировать образовательную политику. Фото: McElspeth / Pixabay

Министерство образования и Пенсионный фонд вместе создадут систему мониторинга трудоустройства выпускников заведений высшего и профессионального образования. Об этом сказали во время заседания Совета по вопросам профессиональной ориентации населения 3 июня, сообщает Министерство образования.

"Такая система позволит отслеживать успешность дальнейшего карьерного роста выпускников в привязке к заведению, которое он или она закончили, анализировать перспективы, которые предоставляет университет или профтех, поступающим и работодателям", - объясняют в министерстве.

По словам министра образования и науки Лилии Гриневич, это также даст министерству больше знать о качестве образования и возможностях, которые дают заведения. Данные нужны для корректировки образовательной политики.

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Она добавила, что МОН не может создать такую ​​систему самостоятельно. Для этого нужно интегрировать реестры, которые находятся в распоряжении различных структур.

"Главное - это свод нашей Единой государственной электронной базы по вопросам образования и Реестра застрахованных лиц, который администрирует Пенсионный фонд. Для этого нужно не только сотрудничество, но и изменения в законодательстве. МОН уже разработал драфт этих изменений, но впереди еще согласования этого документа и принятия его Верховной Радой Украины", - отметила Гриневич.

Киевский национальный университет им. Шевченко впервые попал в рейтинг университетов мира по качеству трудоустройства выпускников. Рейтинг QS Graduate Employability Ranking-2019 составила компания QS Quacquarelli.