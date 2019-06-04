Будут проверять трудоустройство украинских выпускников

 
Ексклюзивы
1/5
Кого партия Порошенко отправит на выборы
Кого партия Порошенко отправит на выборы
Просмотров: 1917
Чем занимается Москаль после поражения Порошенко
Чем занимается Москаль после поражения Порошенко
Просмотров: 7200
Жена генпрокурора рассказала, как впервые вступила в партию
Жена генпрокурора рассказала, как впервые вступила в партию
Просмотров: 1080
С конфетами Roshen и новым названием: партия Порошенко собирает съезд
С конфетами Roshen и новым названием: партия Порошенко собирает съезд
Просмотров: 4465
Авиакатастрофа вертольота Ми-8: все подробности
Авиакатастрофа вертольота Ми-8: все подробности
1 Просмотров: 2952
Порошенко имеет наполеоновские планы - политолог
Порошенко имеет наполеоновские планы - политолог
3 Просмотров: 2718
Запрос на Саакашвили проходит. Появились Зеленский и Вакарчук
Запрос на Саакашвили проходит. Появились Зеленский и Вакарчук
5 Просмотров: 2430
Герои, как они есть: американец Крейг Лэнг 4 год защищает Украину с оружием в руках
Герои, как они есть: американец Крейг Лэнг 4 год защищает Украину с оружием в руках
Просмотров: 3474
Саакашвили используют как торпеду
Саакашвили используют как торпеду
Просмотров: 1485
Украина не получит транша от Евросоюза до конца осени
Украина не получит транша от Евросоюза до конца осени
Просмотров: 567
Фото
Все фото
5
13
4
14
9
Среднюю школу ждут серьезные изменения. У детей будет выбор
Среднюю школу ждут серьезные изменения. У детей будет выбор
Нет пингвинов, только наша экспедиция — фото из Антарктиды
Нет пингвинов, только наша экспедиция — фото из Антарктиды
&quot;Долой стену. Строим мосты&quot; - стартует программа медиаобразования
"Долой стену. Строим мосты" - стартует программа медиаобразования
День матери: подборка поздравительных открыток и стихов
День матери: подборка поздравительных открыток и стихов
NASA оценило: пенсионерка сделала удивительное фото космоса
NASA оценило: пенсионерка сделала удивительное фото космоса
Видео
Все видео
SpaceX запустили ракету с 60 спутниками для раздачи Интернета по всей Земле
SpaceX запустили ракету с 60 спутниками для раздачи Интернета по всей Земле
Презентовали новый транспорт для полетов на Луну
Презентовали новый транспорт для полетов на Луну
В NASA показали впечатляющую мозаику из 7500 фото Вселенной
В NASA показали впечатляющую мозаику из 7500 фото Вселенной
SpaceX запустила к МКС грузовой корабль Dragon
SpaceX запустила к МКС грузовой корабль Dragon
Главную теорию Стивена Хокинга поставили под сомнение
Главную теорию Стивена Хокинга поставили под сомнение
Интервью
1/5
Зеленый туризм приносит хороший заработок территориальным громадам - эколог
Зеленый туризм приносит хороший заработок территориальным громадам - эколог
Просмотров: 396
Кто и зачем занимается псевдоминированиями
Кто и зачем занимается псевдоминированиями
Просмотров: 900
Герои, как они есть: американец Крейг Лэнг 4 год защищает Украину с оружием в руках
Герои, как они есть: американец Крейг Лэнг 4 год защищает Украину с оружием в руках
Просмотров: 3474
"Имеет 2 диплома, знает 2 языка. Бомжевал 3 года" - основатель проекта "Сука жизнь"
"Имеет 2 диплома, знает 2 языка. Бомжевал 3 года" - основатель проекта "Сука жизнь"
Просмотров: 31420
Мы имеем дело со страной, которая нормы международного права ни во что не ставит
Мы имеем дело со страной, которая нормы международного права ни во что не ставит
1 Просмотров: 2403
Колонка
Юрій Стригун
Юрій Стригун
03 июня 2019
Просмотров: 792
Свиняча реклама
У районному радіо сидять редакторка, я й Оксана — кореспонденти. Редактор старша за мене на 11 років, а Оксана — молодша на 13. Записуємо ...
вторник, 04 июня 2019 18:47

Будут проверять трудоустройство украинских выпускников

  Комментировать
Будут проверять трудоустройство украинских выпускников
С помощью таких проверок МОН будет корректировать образовательную политику. Фото: McElspeth / Pixabay

Министерство образования и Пенсионный фонд вместе создадут систему мониторинга трудоустройства выпускников заведений высшего и профессионального образования. Об этом сказали во время заседания Совета по вопросам профессиональной ориентации населения 3 июня, сообщает Министерство образования.

"Такая система позволит отслеживать успешность дальнейшего карьерного роста выпускников в привязке к заведению, которое он или она закончили, анализировать перспективы, которые предоставляет университет или профтех, поступающим и работодателям", - объясняют в министерстве.

По словам министра образования и науки Лилии Гриневич, это также даст министерству больше знать о качестве образования и возможностях, которые дают заведения. Данные нужны для корректировки образовательной политики.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: В Китае открывают филиал украинского университета

Она добавила, что МОН не может создать такую ​​систему самостоятельно. Для этого нужно интегрировать реестры, которые находятся в распоряжении различных структур.

"Главное - это свод нашей Единой государственной электронной базы по вопросам образования и Реестра застрахованных лиц, который администрирует Пенсионный фонд. Для этого нужно не только сотрудничество, но и изменения в законодательстве. МОН уже разработал драфт этих изменений, но впереди еще согласования этого документа и принятия его Верховной Радой Украины", - отметила Гриневич.

Киевский национальный университет им. Шевченко впервые попал в рейтинг университетов мира по качеству трудоустройства выпускников. Рейтинг QS Graduate Employability Ranking-2019 составила компания QS Quacquarelli.

Если вы заметили ошибку в тексте, выделите ее мышкой и нажмите комбинацию клавиш Alt+A
Комментировать
Поделиться:
Сейчас вы читаете новость «Будут проверять трудоустройство украинских выпускников». Вас также могут заинтересовать свежие новости Украины и мировые на Gazeta.ua

Комментарии

Оставлять комментарии могут лишь авторизированные пользователи

Дата
04
июня

Киевлян освободили от налогов

Киевлянин поднял в воздух самолет собственного производства

Прибалтов осудили за сбор колосков на полях

Подорвались встречные поезда

"Чтобы полюбить все хорошее в своей стране, надо побывать в других" - Леонид Кантер

Женщины добились изменений в избирательном законодательстве

Анджелина Джоли резала себя ножом

Самое читаемое
Геращенко, почти не выбирая слов, выразила Зеленскому возмущение
Геращенко, почти не выбирая слов, выразила Зеленскому возмущение 2 Просмотров: 30683
Похоже Украину: фотограф показала шведскую провинцию
Похоже Украину: фотограф показала шведскую провинцию
7
 Просмотров: 16866
&quot;Исчезли&quot; 12% выпускников крымских школ
"Исчезли" 12% выпускников крымских школ Просмотров: 12007
Задержали экс-нардепа Партии регионов
Задержали экс-нардепа Партии регионов Просмотров: 11772
Звезды &quot;Беверли-Хиллз&quot; загорали среди небоскребов в бикини
Звезды "Беверли-Хиллз" загорали среди небоскребов в бикини
6
 Просмотров: 9171
Наука+Образование
В Минфине подсчитали стоимость годовой подготовки одного школьника
В Минфине подсчитали стоимость годовой подготовки одного школьника Просмотров: 63
Ученые поняли, как предотвратить распространение птичьего гриппа
Ученые поняли, как предотвратить распространение птичьего гриппа Просмотров: 657
Ученые обнаружили новые факты о предках современных кошек
Ученые обнаружили новые факты о предках современных кошек Просмотров: 729
6 украинских университетов вошли в рейтинг ТОП-1000 лучших вузов
6 украинских университетов вошли в рейтинг ТОП-1000 лучших вузов Просмотров: 432
Впервые показали фото двойного астероида
Впервые показали фото двойного астероида Просмотров: 837
Больше всего комментируют
8
Россияне используют княгиню Ольгу и князя Владимира против Украины
3
Ярош определился, с кем идет в Раду
3
Украинцы собирают подписи за отставку Авакова
2
Геращенко, почти не выбирая слов, выразила Зеленскому возмущение
2
Была "агентом Кремля": новая пресс-секретарь Зеленского сделала неожиданное заявление
Голосов: 3474
Голосование Стоит ли с детьми учить уроки?
  • Ни в коем случае не надо
  • Всегда нужно
  • Надо до 5 класса
  • Нужно, если ребенок заработал плохую оценку
  • Нужно только проверять выполненное задание
  • Надо, если об этом будет умолять ребенок
Просмотреть
Погода
Київ

вологість:

тиск:

вітер:

Погода на 10 днів від sinoptik.ua