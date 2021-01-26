Больше, чем 4 автобуса: к Земле летит еще один астероид

29 января 2021 AG7 максимально приблизится к нашей планете. Фото: pixabay

В пятницу, 29 января, астероид 2021 AG7 пролетит мимо Земли.

Длина космического тела больше, чем 4 автобуса, сообщает Национальное управление США по аэронавтике и исследованию космоса - NASA.

Астероид пролетит со скоростью 59 тыс. км/ч или 16,6 км/с. Если бы он летел от Земли до Луны, то с такой скоростью пролетел бы это расстояние за 6 ч.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: NASA отправляет в космос новую миссию - когда и что будут исследовать

29 января 2021 года AG7 максимально приблизится к нашей планете на расстояние в более 4,2 млн км. В NASA говорят, что в мире известно о 839 880 астероидов и 3596 комет.

В небе над Австралией 16 января пролетел яркий метеор. Событие удалось зафиксировать на видео. По словам астрофизика Бреда Такера из Австралийского национального университета, эти "огненные шары" в небе не являются редкостью.