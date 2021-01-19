Метеор пролетел над Австралией и попал на видео

Падение метеорита также было беззвучным. Фото: pixabay

В небе над Австралией 16 января пролетел яркий метеор.

Событие удалось зафиксировать на видео, пишет Еxpress.

"Сидим на нашей палубе в Кенсингтоне, и сам метеор только что пролетел над нами с горящим хвостом из обломков!" - рассказал очевидец Даллас Килпонен.

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По словам астрофизика Бреда Такера из Австралийского национального университета, эти "огненные шары" в небе не являются редкостью. Этот случай отличается тем, что люди могли видеть его в субботу вечером, а не в 1:00, когда все спят. Падение метеора также было беззвучное.

"Обычно, если вы видите, что приближается метеор, и он начинает разбиваться и фрагментироваться, люди слышат звуковой удар. Так что тот факт, что мы этого не слышали, но люди четко видели фрагменты, вероятно, означает, что они распались выше в небе - около 80 километров", - сказал он.

С видео можно предположить, что метеор упал в океан.

Возле нашей планеты 22 января пролетит астероид 2020 YE5 длиной 55 м. Об этом предупреждает Национальное управление США по аэронавтике и исследованию космоса, передает Express. Космическое тело будет лететь со скоростью 10,5 км/с или 37,8 тыс. км/ч, поэтому может облететь Землю за 1 ч.