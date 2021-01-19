Астрономы предупредили о приближении астероида к Земле

Космическое тело будет лететь со скоростью 10,5 км в секунду или 37 800 км в час, поэтому может облететь Землю за один час. Фото: pixabay

Возле нашей планеты 22 января пролетит астероид 2020 YE5 длиной 55 метров.

Об этом предупреждает Национальное управление США по аэронавтике и исследованию космоса (NASA), передает Express.

Космическое тело будет лететь со скоростью 10,5 км в секунду или 37 800 км в час, поэтому может облететь Землю за один час. В то время, когда сравнительно Луна вращается вокруг Земли за 28 дней.

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По данным астрономов, 2020 YE5 максимально приблизится к Земле в пятницу, 22 января, на расстояние около 384 000 км. Ученые уверяют, что изменений в движении астероида не будет, как и влияния на Землю. Сейчас астероид пролетает мимо Марса.

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