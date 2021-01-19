Астрономы предупредили о приближении астероида к Земле

 
Ексклюзивы
1/5
На Зеленского готовы работать только коррупционеры - Мартыненко
На Зеленского готовы работать только коррупционеры - Мартыненко
Просмотров: 279
Как справиться со скачками давления от изменения погоды
Как справиться со скачками давления от изменения погоды
Просмотров: 252
Почему Зеленский молчит об американских санкциях против "слуги" Дубинского
Почему Зеленский молчит об американских санкциях против "слуги" Дубинского
Просмотров: 594
Золотые яйца: назвали причину бешеного подорожания
Золотые яйца: назвали причину бешеного подорожания
Просмотров: 1242
Сам крутит руль и имеет спортивную подвеску - тест-драйв нового Ford Kuga
Сам крутит руль и имеет спортивную подвеску - тест-драйв нового Ford Kuga
Просмотров: 945
"Тень - это ответ бизнеса на нелепые шаги государства" - Григол Катамадзе
"Тень - это ответ бизнеса на нелепые шаги государства" - Григол Катамадзе
Просмотров: 423
Перейти в иудейство не так просто - Авраам Вольф
Перейти в иудейство не так просто - Авраам Вольф
3 Просмотров: 855
"Если упустишь возможность, будешь неудачником" - совет Зеленскому от Мелинды Гаринг
"Если упустишь возможность, будешь неудачником" - совет Зеленскому от Мелинды Гаринг
Просмотров: 792
Качиньский меня ненавидит - Агнешка Холланд
Качиньский меня ненавидит - Агнешка Холланд
Просмотров: 774
Не надо бояться - главный раввин Одессы про коронавирус
Не надо бояться - главный раввин Одессы про коронавирус
Просмотров: 1260
Фото
Все фото
4
5
11
7
7
Разработали дрон с необычными крыльями
Разработали дрон с необычными крыльями
Samsung презентовал линейку Galaxy S21: цена и характеристики
Samsung презентовал линейку Galaxy S21: цена и характеристики
Ровер Curiosity отправил впечатляющие фото с Марса
Ровер Curiosity отправил впечатляющие фото с Марса
Пострадала корова и погибли 8 человек - разбился Ту-134
Пострадала корова и погибли 8 человек - разбился Ту-134
8 лет летел - космический зонд совершил посадку на Титан
8 лет летел - космический зонд совершил посадку на Титан
Видео
Все видео
Маск устроит еще одно феерическое космическое шоу
Маск устроит еще одно феерическое космическое шоу
Маск показал процесс сборки аккумуляторов Tesla
Маск показал процесс сборки аккумуляторов Tesla
Будет накрывать на стол и разливать вино: Samsung создает робота
Будет накрывать на стол и разливать вино: Samsung создает робота
Рассекретили дату долгожданного анонса нового устройства Apple
Рассекретили дату долгожданного анонса нового устройства Apple
Создали водяной счетчик нового типа с приложением на смартфон
Создали водяной счетчик нового типа с приложением на смартфон
Интервью
1/5
Зеленский готовится ко второму сроку
Зеленский готовится ко второму сроку
6 Просмотров: 3636
Власть провалила подготовку к вакцинации от Covid-19
Власть провалила подготовку к вакцинации от Covid-19
1 Просмотров: 567
Всех причастных к переписи, репрессировали. Большинство расстреляли - Либанова
Всех причастных к переписи, репрессировали. Большинство расстреляли - Либанова
Просмотров: 2079
Банки не будут платить проценты по долларовым депозитам
Банки не будут платить проценты по долларовым депозитам
Просмотров: 6534
Соль убивает больше людей, чем пищевые добавки - президент ассоциации диетологов
Соль убивает больше людей, чем пищевые добавки - президент ассоциации диетологов
8 Просмотров: 927
Колонка
Сергей Чирков
Сергей Чирков
18 января 2021
Просмотров: 522
Нас хочуть знищити чи таки порятувати
– Я не пойму: вони хочуть усіх нас знищити чи таки спасти? Запитання почув від любителя телевізійних шоу. Того разу говорили про ...
вторник, 19 января 2021 11:50

Астрономы предупредили о приближении астероида к Земле

  Комментировать
Астрономы предупредили о приближении астероида к Земле
Космическое тело будет лететь со скоростью 10,5 км в секунду или 37 800 км в час, поэтому может облететь Землю за один час. Фото: pixabay

Возле нашей планеты 22 января пролетит астероид 2020 YE5 длиной 55 метров.

Об этом предупреждает Национальное управление США по аэронавтике и исследованию космоса (NASA), передает Express.

Космическое тело будет лететь со скоростью 10,5 км в секунду или 37 800 км в час, поэтому может облететь Землю за один час. В то время, когда сравнительно Луна вращается вокруг Земли за 28 дней.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: Маск устроит еще одно феерическое космическое шоу

По данным астрономов, 2020 YE5 максимально приблизится к Земле в пятницу, 22 января, на расстояние около 384 000 км. Ученые уверяют, что изменений в движении астероида не будет, как и влияния на Землю. Сейчас астероид пролетает мимо Марса.

Во вторник, 12 января, над Камчаткой в России пронесся и взорвался метеорит. В сети появилось впечатляющее видео.

Если вы заметили ошибку в тексте, выделите ее мышкой и нажмите комбинацию клавиш Alt+A
Комментировать
Поделиться:
Сейчас вы читаете новость «Астрономы предупредили о приближении астероида к Земле». Вас также могут заинтересовать свежие новости Украины и мировые на Gazeta.ua

Комментарии

Оставлять комментарии могут лишь авторизированные пользователи

Дата
19
января

Нацистского преступника отдали под суд через 42 года

Начался суд над 20-ю правозащитниками

Вышел 1-й номер украиноязычного сатирического журнала

Украина подписала 10-летние газовые соглашения с РФ

Вогнехреща: началось силовое противостояние с властью

Появилась первая неоновая вывеска

Правительство возглавила дочь премьер-министра

Все началось с рекламы - состоялась первая велогонка "Тур де Франс"

Самое читаемое
В больнице рванули баллоны с кислородом. Под завалами - медики и пациенты
В больнице рванули баллоны с кислородом. Под завалами - медики и пациенты
8
 Просмотров: 32429
Гороскоп на 18-24 января: кому удастся изменить все к лучшему
Гороскоп на 18-24 января: кому удастся изменить все к лучшему
 Просмотров: 21960
Турок на глазах у свидетелей расправился с женой-украинкой
Турок на глазах у свидетелей расправился с женой-украинкой
3
 Просмотров: 7272
Каким был Харьков и его жители 120 лет назад - подборка фото
Каким был Харьков и его жители 120 лет назад - подборка фото
19
 Просмотров: 6372
Россиянам запретят жить в Крыму
Россиянам запретят жить в Крыму
 Просмотров: 4860
Наука+ИТ
Веб-сайты собирают личную информацию. Как проверить, что они "знают"
Веб-сайты собирают личную информацию. Как проверить, что они "знают"
Соцсеть ультраправых активистов разблокировали благодаря содействию России
Соцсеть ультраправых активистов разблокировали благодаря содействию России Просмотров: 207
Астронавты NASA на МКС поделились с российскими космонавтами едой
Астронавты NASA на МКС поделились с российскими космонавтами едой Просмотров: 198
МОН определилось, чем заменить "красные дипломы"
МОН определилось, чем заменить "красные дипломы" Просмотров: 198
МОН рассказало, как будут учиться выпускные классы после локдауна
МОН рассказало, как будут учиться выпускные классы после локдауна Просмотров: 306
Больше всего комментируют
4
Президент боится обидеть влиятельных лиц, поэтому не делает реформы - эксперт
4
Украина подписала 10-летние газовые соглашения с РФ
3
Перейти в иудейство не так просто - Авраам Вольф
2
Ученые развеяли главный миф пандемии
2
Украина пригласит Байдена на 30-ю годовщину Независимости
Голосов: 3788
Голосование Стоит ли с детьми учить уроки?
  • Ни в коем случае не надо
  • Всегда нужно
  • Надо до 5 класса
  • Нужно, если ребенок заработал плохую оценку
  • Нужно только проверять выполненное задание
  • Надо, если об этом будет умолять ребенок
Просмотреть