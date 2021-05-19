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среда, 19 мая 2021 09:16

Без побочных эффектов: создали Covid-вакцину растительного происхождения

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Без побочных эффектов: создали Covid-вакцину растительного происхождения
Сovid-препарат создали с помощью генномодифицированных растительных компонентов. Фото: pixabay.com

Канадские специалисты из сферы молекулярной биологии разработали вакцину против коронавируса растительного происхождения.

Ее эффективность протестировали на 200 добровольцах в возрасте от 18 до 49 лет, пишет Nature Medicine. Первая фаза клинических испытаний проходила в Монреале и Квебеке.

Сovid-препарат создали с помощью генномодифицированных растительных компонентов. Исследования показали, что он не вызывает существенных побочных эффектов. Лишь один из добровольцев почувствовал дискомфорт из-за усталости.

Вакцина из растительных элементов представляет собой набор из вирусоподобных частиц, которые состоят из фрагментов оболочки Сovid-19.

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42% украинцев не готовы вакцинироваться против Covid-19, даже когда вакцина станет доступной. Тогда как 18% опрошенных однозначно готовы получить прививку.

25% украинцев убеждены, что перенесшие Covid-19, тогда как 69% считают, что не болели коронавирусом. Еще 6% людей этого не знают. С января количество лиц, думающих, что переболели Covid-19, увеличилось с 16% до 25%. В то же время по ежедневному количеству смертей Украина девятая в мире и вторая в Европе.

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