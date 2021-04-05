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понедельник, 05 апреля 2021 15:26

Без "мозга" и аккумулятора - создали новый тип робота

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Недавно американские ученые из Пенсильванского университета протестировали новый тип робота. У него нет процессора и аккумулятора.

Он способен передвигаться не хаотично, а следуя заданному маршруту, сообщает Аdvanced Science News.

Автор: Advanced Intelligent Systems
  Без "мозга" и аккумулятора - создали новый тип робота
Без "мозга" и аккумулятора - создали новый тип робота

Робот получает энергию из окружающей среды химическим способом. Он функционирует благодаря 2 источникам энергии. Первый основан на катализе - процессе изменения скорости реакции с помощью катализаторов. Каталитический источник энергии частично состоит из элементов самого робота, а частично - из окружающей среды. Второй источник энергии - ток, что получает из окружающей среды робот.

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Во время тестов робот ездил по алюминиевому полю. Несмотря на отсутствие процессора и других логических схем, он смог осуществлять маневры и ездить по маршруту, который является оптимальным для получения энергии.

Благодаря тому, что инженеры использовали 2 источника энергии, питающих 2 отдельных двигателя, робот может работать без датчиков и чипа. Чтобы продемонстрировать способности робота, инженеры нанесли на алюминиевое поле медную пленку, имеющую меньшую реакционную способность и снижает выработку энергии.

После того как робот наехал на нее одной из гидрогелевых поверхностей, ток в одном из 2 двигателей уменьшился. Когда робот наехал назад на алюминий, ток увеличился и он поехал дальше с прежней скоростью. Таким же образом робот маневрировал, выполняя более сложные задачи.

В сети появилось видео, на котором демонстрируют обновленный дизайн полноразмерного макета iPhone 13. Главным отличием гаджета от предшественника станет более аккуратный вырез на передней панели и селфи-камера, которую сместили со своего места.

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