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понедельник, 05 апреля 2021 10:14

10 ч. без подзарядки - Huawei представила новое поколение наушников

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Компания HUAWEI представила новые наушники FreeBuds 4i. Они смогут работать 10 ч. без подзарядки.

На старте продаж наушники FreeBuds 4i будут иметь черный и белый цвета, сообщает пресс служба компании производителя.

Автор: Huawei
 

HUAWEI FreeBuds 4i предназначены для удовлетворения музыкальных потребностей пользователя в различных жанрах музыки. Большой 10-миллиметровый электродинамический драйвер чувствительная диафрагма из полимерного композита обеспечивает сбалансированность звучания и мощные басы.

Автор: Huawei
 

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Наушники оснащены батареей высокой плотности, благодаря чему с выключенным шумоподавлением FreeBuds 4i обещают до 10 ч. прослушивания музыки без подзарядки от чехла. Наушники поддерживают быструю зарядку. 10 мин. питания от сети обеспечит 4 ч. работы. Новое поколение фирменных наушников HUAWEI также имеет специальный режим "прозрачности", что позволяет пользователям слышать окружающую обстановку, не снимая наушников.

Продажи новинки в Украине стартуют 5 апреля. Купить HUAWEI FreeBuds 4i по специальной цене с 5 до 18 апреля можно за 1999 грн. После этого стоимость составит 2399 грн.

Американская компания Apple планирует построить масштабное хранилище для возобновляемых источников энергии. Его разместят в Центральной Калифорнии.

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Дата
05
апреля

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