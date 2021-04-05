Показали iPhone 13 с обновленной передней камерой фото: iTechua

В сети появилось видео, на котором демонстрируют обновленный дизайн полноразмерного макета iPhone 13. Главным отличием гаджета от предшественника станет более аккуратный вырез на передней панели и селфи-камера, которую сместили со своего места.

Макет создали на основе схем, полученных от источников из цепочки поставок, сообщает iTechua.

Эту техническую информацию предоставляют производителям аксессуаров задолго до релиза, чтобы они успели наладить выпуск чехлов.

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По данным источника, глубина выреза на экране iPhone 13 Pro составит 5,35 мм по сравнению с 5,3 мм в актуальной модели. При этом ширина "чубчика" станет существенно меньше - 26,8 мм против 34,83 ​​мм у предшественника.

Состав и дизайн основной камеры iPhone 13 Pro останется идентичен актуальной модели.

Американская компания Apple планирует построить масштабное хранилище для возобновляемых источников энергии. Его разместят в Центральной Калифорнии.