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пятница, 19 февраля 2021 13:10

Астрономы нашли новые факты о первой черной дыре во Вселенной

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Астрономы нашли новые факты о первой черной дыре во Вселенной
Ученые также обнаружили, что черная дыра расположена на 20% подальше от Земли. Фото: pixabay

Черная дыра Лебедь X-1, которую первой нашли во Вселенной, на самом деле есть больше массивной, чем думали раньше.

Такой вывод сделали международные ученые, сообщает Phys.org.

"Наши новые наблюдения говорят нам о том, что масса черной дыры Лебедь X-1 в 20 раз превышает массу нашего Солнца - это на 50% больше, чем предыдущая оценка", - заявил Илия Мандел из австралийского Университета Монаша.

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По его словам, черная дыра вращается вокруг своей звезды за 5,5 дня. Этот процесс продолжается на расстоянии, которое равно 1/5 расстояния между Землей и Солнцем.

Ученые также обнаружили, что черная дыра расположена на 20% дальше от Земли, чем было известно ранее. Существование Лебедь X-1 обнаружили еще в 1964 году.

Остатки сверхновой звезды Стрелец А Восток нашли международные астрономы в центре галактики Млечный Путь. Ранее благодаря информации космической рентгеновской обсерватории "Чандра" эту звезду считали остатками гигантской звезды, которая взорвалась как сверхновая.

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Дата
19
февраля

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