AR-очки от Apple смогут менять яркость окружающего мира

Американская компания Apple работает над очками дополненной реальности.

В заявке на патент говорится о возможности устройства подстраиваться под яркость окружения, пишет Phone Arena.

Автор: Phone Arena

Apple планирует применить регулируемый модулятор света для повышения четкости и видимости виртуальных объектов благодаря уменьшению яркости окружающего пространства реального мира. Линзы устройства смогут динамически затемнять определенные зоны в поле зрения пользователя, чтобы он хорошо видел контент, который выводится на очки. Настройка каждой линзы будет выполняться индивидуально.

Автор: Phone Arena Схема в патентной заявке Apple

Точная дата выхода AR-очков от Apple пока неизвестна, но судя по количеству слухов и подробностей относительно девайса, компания представит его в ближайшее время.

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В октябре компания Apple представила новую линейку смартфонов iPhone 12. Среди них 4 модели: iPhone 12 Mini, iPhone 12 Max, iPhone 12 Pro и iPhone 12 Pro Max. Новинки презентовали во время онлайн-презентации.