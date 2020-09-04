Apple заставили отложить ограничение в iOS 14

Компания также перенесла запуск спецраздела о конфиденциальности в App Store. Фото: Pixabay

Введение ограничений на отслеживание пользователей новой iOS 14, которая выйдет осенью этого года, отложила компания Apple.

Разработчикам дали время до 2021 года, об этом Apple сообщила на своем сайте, в разделе для разработчиков.

Они должны внести изменения в свои приложения, прежде чем в iOS 14 начнут действовать новые правила приватности и приложения обяжут запрашивать разрешение на получение данных пользователей.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: Новые смартфоны Apple будут иметь различные модули 5G - инсайдер

Компания также перенесла запуск спецраздела о конфиденциальности в App Store, где пользователи будут получать информацию о том, как программы работают с частными данными. Функцию собираются запустить до конца 2020 года, но разработчики приложений уже могут направить в Apple информацию для будущего раздела.

Обе функции в iOS 14 планировали запустить одновременно с выходом новой операционной системы, но некоторые разработчики, в частности Facebook, пожаловались, что нововведение Apple "убьет" их продукты.

Компания Apple работает над складным смартфоном. Новое устройство будет иметь необычный дизайн и состоять из двух разделенных дисплеев.