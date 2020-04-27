Apple замедляет темпы производства смартфонов в этом году

Через коронавирус Apple вынуждена замедлить производство смартфонов. Фото: pixabay

Apple отложит массовое производство нового iPhone 2020 года.

Причиной этого стал коронавирус, сообщает WSJ.

Компания Apple примерно на месяц в этом году замедляет рост производства своих флагманских iPhonе.

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Пандемия коронавируса ослабляет глобальный потребительский спрос и нарушает производство в Азии, которая является сердцем цепи поставок бытовой электроники.

Планируют перенести дату выпуска 4 новых моделей iPhone в конце этого года. Также они сократили количество телефонов, которые должны были выпустить во второй половине 2020-го, на 20%.

С сайта Apple исчезли 2 модели смартфонов в линейке iPhone 8 - оригинальная модель и ее увеличенная версия Plus. Их убрали сразу после анонса нового iPhone SE. В Apple подтвердили, что прекратили производство этих моделей, начиная с 16 апреля 2020 года.