Apple создала секретное устройство для одного из министерств США

 
Ексклюзивы
1/5
Независимость – это моя гордость и моя боль
Независимость – это моя гордость и моя боль
Просмотров: 180
"Это не Крым, и не Донбасс. Здесь не будут встречать российские танки с цветами" - белорусский оппозиционер Михалевич
"Это не Крым, и не Донбасс. Здесь не будут встречать российские танки с цветами" - белорусский оппозиционер Михалевич
2 Просмотров: 4077
Украине - 29: с чем занятным связано это число
Украине - 29: с чем занятным связано это число
Просмотров: 315
Независимость — это способность самореализоваться в своей стране
Независимость — это способность самореализоваться в своей стране
Просмотров: 63
Независимость - это получить свою ценность как государства
Независимость - это получить свою ценность как государства
Просмотров: 81
Независимость - это базовое условие
Независимость - это базовое условие
Просмотров: 297
Независимость - это понимание смысла существования народа
Независимость - это понимание смысла существования народа
Просмотров: 117
Украине - 29: как изменилась экономика и когда жилось лучше всего
Украине - 29: как изменилась экономика и когда жилось лучше всего
1 Просмотров: 2295
"Производили самолеты и ракеты. Сейчас продаем подсолнечное масло": как изменилась Украина за годы независимости
"Производили самолеты и ракеты. Сейчас продаем подсолнечное масло": как изменилась Украина за годы независимости
1 Просмотров: 1314
Независимость - это революции. Во время последней за свободу заплатили кровью
Независимость - это революции. Во время последней за свободу заплатили кровью
Просмотров: 270
Фото
Все фото
8
30
4
3
3
Звездопад Персеиды: показали фото самого яркого метеоритного дождя
Звездопад Персеиды: показали фото самого яркого метеоритного дождя
Тракторы, машины и сельскохозяйственные дроны - стартовала выставка &quot;Агро-2020&quot;
Тракторы, машины и сельскохозяйственные дроны - стартовала выставка "Агро-2020"
В сети показали модуль беспроводной зарядки к iPhone 12
В сети показали модуль беспроводной зарядки к iPhone 12
Катера Mark VI для ВМС Украины планируют оснастить ракетами Griffin
Катера Mark VI для ВМС Украины планируют оснастить ракетами Griffin
Погружение на самую глубокую точку Земли длилось пять часов
Погружение на самую глубокую точку Земли длилось пять часов
Видео
Все видео
Ракета Маска шестой раз успешно вернулась на землю
Ракета Маска шестой раз успешно вернулась на землю
Астероид пролетел на рекордно близком расстоянии от Земли
Астероид пролетел на рекордно близком расстоянии от Земли
Япония анонсировала выпуск летательных автомобилей
Япония анонсировала выпуск летательных автомобилей
Конкурент SpaceX: украинец создал мощную космическую компанию
Конкурент SpaceX: украинец создал мощную космическую компанию
Возвращение на Землю космического корабля Маска показывают онлайн
Возвращение на Землю космического корабля Маска показывают онлайн
Интервью
1/5
"Это не Крым, и не Донбасс. Здесь не будут встречать российские танки с цветами" - белорусский оппозиционер Михалевич
"Это не Крым, и не Донбасс. Здесь не будут встречать российские танки с цветами" - белорусский оппозиционер Михалевич
2 Просмотров: 4077
Почему растет количество больных на Сovid-19 - обьясняет инфекционист
Почему растет количество больных на Сovid-19 - обьясняет инфекционист
Просмотров: 1764
Украине - 29: как изменилась экономика и когда жилось лучше всего
Украине - 29: как изменилась экономика и когда жилось лучше всего
1 Просмотров: 2295
Банковая отмежевалась от скандала с ЦИК. История пахнет криминалом
Банковая отмежевалась от скандала с ЦИК. История пахнет криминалом
Просмотров: 1548
Хаос и некомпетентность: почему людей Зеленского обставят мэры в регионах
Хаос и некомпетентность: почему людей Зеленского обставят мэры в регионах
Просмотров: 1809
Колонка
Віталій Жежера
Віталій Жежера
20 августа 2020
Просмотров: 225
Сойка і груша
Коли живеш на невеликому клаптику землі, рано чи пізно радість твого існування затьмарюється усвідомленням обмеженості й тісноти цього клаптика. ...
пятница, 21 августа 2020 12:29

Apple создала секретное устройство для одного из министерств США

  Комментировать
Apple создала секретное устройство для одного из министерств США
В Apple о разработке секретного устройства знали три человека. Фото: pixabay

В 2005 году компания Apple разработала секретный iPod по просьбе Министерства энергетики США.

Об этом заявил бывший инженер компании Дэвид Шрайер, передает CNN.

Он утверждает, что к нему обратились в 2005 году 2 инженера компании Bechtel - американского оборонного подрядчика. Попросили тогда еще инженера Apple помочь им в разработке iPod для министерства энергетики США. На вид устройство должно быть как обычный гаджет, но при этом могло скрыто записывать данные.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: Новый iPhone 12: Apple случайно показала дату выхода

В Apple о разработке секретного устройства знали 3 человека. Эту информацию Apple, Bechtel и минэнерго США пока не прокомментировали.

Подобное сотрудничество американского правительства с Apple по поводу секретных функций гаджета контрастирует с многолетним противостоянием ФБР и Минюста США с компанией из-за ее отказа предоставлять расшифровку данных пользователей iPhone для правоохранительных органов.

Обновленную операционную систему iOS 13.6.1 iPadOS представила компания Apple. Новинки будут для всех устройств, которые поддерживает компания. В этом обновлении операционной системы имеются незначительные патчи, которые необходимо установить для исправления ошибок предыдущего.

Если вы заметили ошибку в тексте, выделите ее мышкой и нажмите комбинацию клавиш Alt+A
Комментировать
Поделиться:
Сейчас вы читаете новость «Apple создала секретное устройство для одного из министерств США». Вас также могут заинтересовать свежие новости Украины и мировые на Gazeta.ua

Комментарии

Оставлять комментарии могут лишь авторизированные пользователи

Дата
21
августа

Сын гетмана пошел на династический брак

Ломаченко объявил о намерении перейти в профессиональный бокс

Диктатор применили химическое оружие против народа

Самое читаемое
Модель публикует максимально откровенные фото в мини-бикини
Модель публикует максимально откровенные фото в мини-бикини
10
 1 Просмотров: 45388
Вика &quot;Полтава&quot; из &quot;Холостяка&quot; выложила в интернет свои откровенные фото
Вика "Полтава" из "Холостяка" выложила в интернет свои откровенные фото
8
 Просмотров: 13230
&quot;Готовятся боевики на территории Украины&quot; - министр обороны Беларуси
"Готовятся боевики на территории Украины" - министр обороны Беларуси Просмотров: 9324
Свидетель снял, как Навальный пьет чай, а потом кричит от боли в самолете
Свидетель снял, как Навальный пьет чай, а потом кричит от боли в самолете
3
 Просмотров: 7623
Зарплата от 35 тыс. грн: назвали топ-10 высокооплачиваемых вакансий
Зарплата от 35 тыс. грн: назвали топ-10 высокооплачиваемых вакансий Просмотров: 6705
Наука+ИТ
Новый iPhone 12: Apple случайно показала дату выхода
Новый iPhone 12: Apple случайно показала дату выхода Просмотров: 225
Утечка воздуха на МКС - есть ли угроза для астронавтов и как будут делать ремонт
Утечка воздуха на МКС - есть ли угроза для астронавтов и как будут делать ремонт 1 Просмотров: 189
"Мечтаю, чтобы наука и ученые были уважаемыми в нашей стране" - самые яркие цитаты выдающегося Бориса Патона
"Мечтаю, чтобы наука и ученые были уважаемыми в нашей стране" - самые яркие цитаты выдающегося Бориса Патона Просмотров: 270
В работе сервисов Google произошел сбой по всему миру
В работе сервисов Google произошел сбой по всему миру Просмотров: 144
Выяснили время и причины возникновения туберкулеза
Выяснили время и причины возникновения туберкулеза Просмотров: 693
Больше всего комментируют
7
Появились документы, в которых Украина соглашается на условия России относительно Донбасса - Климпуш-Цинцадзе требует объяснений Зеленского
7
Известные украинцы обратились к Зеленскому с призывом не разрушать государство
4
Зеленский ответил на обвинения в использовании поездок для агитации
3
Зеленскому рубили огурец саблей и селфилы с Михалком
2
Прошел между каплями - Гармаш рассказал, как Кравчук не дал россиянам сорвать заседание ТКГ
Голосов: 3689
Голосование Стоит ли с детьми учить уроки?
  • Ни в коем случае не надо
  • Всегда нужно
  • Надо до 5 класса
  • Нужно, если ребенок заработал плохую оценку
  • Нужно только проверять выполненное задание
  • Надо, если об этом будет умолять ребенок
Просмотреть
Погода
Київ

вологість:

тиск:

вітер:

Погода на 10 днів від sinoptik.ua