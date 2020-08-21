Apple создала секретное устройство для одного из министерств США

В Apple о разработке секретного устройства знали три человека. Фото: pixabay

В 2005 году компания Apple разработала секретный iPod по просьбе Министерства энергетики США.

Об этом заявил бывший инженер компании Дэвид Шрайер, передает CNN.

Он утверждает, что к нему обратились в 2005 году 2 инженера компании Bechtel - американского оборонного подрядчика. Попросили тогда еще инженера Apple помочь им в разработке iPod для министерства энергетики США. На вид устройство должно быть как обычный гаджет, но при этом могло скрыто записывать данные.

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В Apple о разработке секретного устройства знали 3 человека. Эту информацию Apple, Bechtel и минэнерго США пока не прокомментировали.

Подобное сотрудничество американского правительства с Apple по поводу секретных функций гаджета контрастирует с многолетним противостоянием ФБР и Минюста США с компанией из-за ее отказа предоставлять расшифровку данных пользователей iPhone для правоохранительных органов.

Обновленную операционную систему iOS 13.6.1 iPadOS представила компания Apple. Новинки будут для всех устройств, которые поддерживает компания. В этом обновлении операционной системы имеются незначительные патчи, которые необходимо установить для исправления ошибок предыдущего.