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четверг, 13 августа 2020 11:35

Apple представила обновленную операционную систему

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Apple представила обновленную операционную систему
В новом обновлении операционной системы имеются незначительные патчи, которые необходимо установить для исправления ошибок предыдущего обновления. Фото: Pixabay

Обновленную операционную систему iOS 13.6.1 iPadOS представила компания Apple.

Новинки будут для всех устройств, которые поддерживает компания, сообщает GSM Arena.

В новом обновлении операционной системы имеются незначительные патчи, которые необходимо установить для исправления ошибок предыдущего обновления.

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Одной из проблем было автоматическое удаление файлов у некоторых пользователей при приближении к максимальным показателям на карте памяти устройств. Вероятно, iOS 13.6.1 станет последним апдейтом, перед тем как компания представит уже новую, более мощную операционную систему iOS 14 осенью этого года.

Компания Apple планирует в феврале 2021 года выпустить более доступную версию нового iPhone 12. Его покажут уже этой осенью. Обновленная версия смартфона будет рассчитана на работу только в 4G/LTE сетях.

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