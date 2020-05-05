Apple представила новый MacBook

Фото: Apple

Компания Apple представила обновленную версию ноутбука MacBook Pro.

Новинка получила процессоры 10-го поколения, что на 80% ускоряет производительность графических процессоров, говорится в пресс-релизе компании.

Устройство оборудовали батареей, которая позволяет пользователям работать в течение одного дня без подзарядки.

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Размер базовой внутренней памяти макбуков составляет 256 Гб. За дополнительную плату ее можно расширить до 1 Тб.

Кроме этого, в устройство встроили систему Touch ID и функцию голосового контроля. Стартовая цена обновленной версии MacBook Pro стартует от $ 1299.

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