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пятница, 19 февраля 2021 15:33

Apple планирует производство новой батареи. Она будет сниматься со смартфона

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Apple планирует производство новой батареи. Она будет сниматься со смартфона
Батарею можно будет прикрепить к задней части смартфона, корпус планируют белого цвета. Фото: pixabay

Компания Apple хочет выпустить батарею для iPhone, которая снимается.

Такая новинка будет для смартфонов с магнитной системой MagSafe, передает Bloomberg.

В Apple работают над такой батареей больше года и хотят в следующие несколько месяцев ее внедрить. Она может быть как аксессуар, например, для iPhone 12, так как он поддерживает MagSafe.

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Батарею можно будет прикрепить к задней части смартфона, корпус планируют белого цвета. Новый аккумулятор будет обеспечивать только дополнительное время работы и не является полноценным защитным чехлом.

Разработка затянулась, так как были проблемы с программным обеспечением, которое показывало перегрев батареи. В то же время из-за этой проблемы Apple может вообще отказаться от выпуска.

Компания Apple хочет производить новые AirPods, используя стекло. Регистрацию нового подхода подали в Ведомство по патентам и товарным знакам США - USPTO.

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19
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