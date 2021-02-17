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среда, 17 февраля 2021 13:28

Apple планирует производить наушники из нового материала

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Apple планирует производить наушники из нового материала
Apple надеется запатентовать проект полноразмерных наушников, чашечки которых будут стеклянные. Фото: pixabay

Компания Apple хочет производить новые AirPods, используя стекло.

Регистрацию нового подхода подали в Ведомство по патентам и товарным знакам США (USPTO), сообщили в ведомстве.

Apple надеется запатентовать проект полноразмерных наушников, чашечки которых будут стеклянные. В записке к изобретению объясняют, что наушникам уже более 100 лет и за это время их создают одинаковым способом.

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"Стекло более привлекательное с эстетической точки зрения, чем поликарбонат", - сообщили в описании заявки.

Патент американской компании зарегистрировали в базе USPTO 16 февраля. В то же время, не пишут о том, что стекло может улучшить акустические способности гарнитуры.

"Стекло может блокировать определенные звуки и пропускать некоторые частоты", - говорят авторы.

Наушники AirPods Pro появились в продаже в прошлом году. Они имели функцию активного шумоподавления. Вскоре Apple представит новую модель наушников, но с принципиально иной концепцией дизайна. У новых AirPods Pro 2 будет более округлый дизайн.

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