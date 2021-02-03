Apple представила дизайн новых беспроводных наушников фото: mobaccessories.com

Наушники AirPods Pro появились в продаже в прошлом году. Они имели функцию активного шумоподавления.

Вскоре Apple представит новую модель наушников, но с принципиально иной концепцией дизайна. У новых AirPods Pro 2 будет более округлый дизайн, информирует iTechua.

Форма зарядного чехла останется без изменений. Однако кейс может стать более компактным и легким по сравнению с текущей моделью.

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Внутри AirPods Pro 2 будет работать набор микросхем Apple H1. Беспроводные наушники могут также получить дополнительную функцию водонепроницаемости.

Apple планирует представить фирменные TWS-наушники в 2 конфигурациях, которые будут отличаться размером.

Флагманский смартфон Huawei Mate X2 запустят в продажу 22 февраля. Предшественники смартфона, Huawei Mate X и Mate Xs, имели экраны, которые могли сгибаться. Huawei Mate X2 будет оснащен экраном, который можно складывать внутрь.