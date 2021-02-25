Applе планирует остановить производство iPad mini

Компания не будет вспоминать о планшете на сайте и постепенно перестанет его изготавливать и продавать. Фото: pixabay

Компания Apple решила забрать компактные планшеты iPad mini с линейки.

Вместо них предпочтение предоставлять сложным устройствам, сообщает MyDrivers.

Инсайдеры утверждают, что iPad mini в ассортименте продукции Apple заменит новый складной iPhone.

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Компания не будет вспоминать о планшете на сайте и постепенно перестанет его изготавливать и продавать.

По мнению аналитиков, в флагманского смартфона будет диагональ экрана 7,3-7,6 дюйма и он будет поддерживать работу со стилусом. Возможно, Apple избавится от недорогих и компактных планшетов из-за того, что не собирается развивать данное направление и сомневается в том, что рынок небольших iPad имеет перспективы роста.

Компания Apple хочет выпустить батарею для iPhone, которая снимается. Такая новинка будет для смартфонов с магнитной системой MagSafe. В Apple работают над такой батареей больше года и хотят в следующие несколько месяцев ее внедрить. Она может быть как аксессуар, например, для iPhone 12, так как он поддерживает MagSafe.