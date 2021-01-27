Apple обновила операционную систему: что изменилось для пользователей

Благодаря обновлению исправили несколько ошибок системы. Фото: pixabay

Apple показала обновленную операционную систему iOS 14.4 для iPhone и iPadOS 14.4 для планшетов.

Новинкой является то, что устройства смогут распознавать меньше размером QR-коды, классифицировать Bluetooth-устройства по типу и распознавать контрафактные камеры в iPhone 12, сообщает MacRumors.

Добавили еще поддержку режима Time to Walk для Apple Watch и новый циферблат Unity для Apple Watch.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: iPhone 12 несет угрозу для здоровья - в Apple признали проблему

Благодаря обновлению исправили несколько ошибок системы, в частности проблему, из-за которой появлялись артефакты на HDR-фотографиях, и ошибку, которая приводила к неправильному переключению языка клавиатуры.

Обновление ПО 14.4 уже доступно в настройках устройств Apple.

О проблемах с быстрым разрядом батареи после установки обновления операционной системы iOS 14.2 сообщали многие владельцы смартфонов iPhone. В некоторых случаях большая часть срока работы аккумулятора теряется всего за несколько минут использования смартфона.