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среда, 27 января 2021 13:12

Apple обновила операционную систему: что изменилось для пользователей

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Apple обновила операционную систему: что изменилось для пользователей
Благодаря обновлению исправили несколько ошибок системы. Фото: pixabay

Apple показала обновленную операционную систему iOS 14.4 для iPhone и iPadOS 14.4 для планшетов.

Новинкой является то, что устройства смогут распознавать меньше размером QR-коды, классифицировать Bluetooth-устройства по типу и распознавать контрафактные камеры в iPhone 12, сообщает MacRumors.

Добавили еще поддержку режима Time to Walk для Apple Watch и новый циферблат Unity для Apple Watch.

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Благодаря обновлению исправили несколько ошибок системы, в частности проблему, из-за которой появлялись артефакты на HDR-фотографиях, и ошибку, которая приводила к неправильному переключению языка клавиатуры.

Обновление ПО 14.4 уже доступно в настройках устройств Apple.

О проблемах с быстрым разрядом батареи после установки обновления операционной системы iOS 14.2 сообщали многие владельцы смартфонов iPhone. В некоторых случаях большая часть срока работы аккумулятора теряется всего за несколько минут использования смартфона.

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