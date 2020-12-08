Владельцы iPhone замечают проблемы в смартфонах после обновления iOS

Также после установки обновления версии iOS 14.2 увеличились и время зарядки батареи. Фото: pixabay

О проблемах с быстрым разрядом батареи после установки обновления операционной системы iOS 14.2 сообщают многие владельцы смартфонов iPhone.

В некоторых случаях большая часть срока работы аккумулятора теряется всего за несколько минут использования смартфона, сообщает портал ITC.ua

"Смартфоны быстрее теряют заряд аккумулятора. В частности пользователи говорят, что их iPhone теряет более 50 процентов заряда батареи менее чем за 30 минут", - написали в сообщении.

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Также после установки обновления версии iOS 14.2 увеличились и время зарядки батареи.

"Иногда пользователи фиксируют внезапное увеличение процента заряда батареи после того, как они перезагружают свои смартфоны. Следует отметить, что проблемы с разрядкой аккумулятора после установки iOS 14.2 в основном проявляются на старых моделях iPhone, включая iPhone 6s, iPhone SE, iPhone 7 и iPhone XS", - подчеркивает издание.

На бесплатный ремонт могут рассчитывать владельцы смартфонов iPhone 11, столкнувшиеся с проблемой отсутствия реакции на прикосновения к дисплею. Apple запустила программу замены дисплеев iPhone 11, которые перестают реагировать на прикосновения "из-за проблем с модулем дисплея".