Apple готова заменить некоторым пользователям дисплеи в iPhone 11

В случае, когда в работе смартфона iPhone 11 наблюдается эта проблема, пользователь может проверить, подходит ли аппарат для участия в программе. Фото: pixabay

На бесплатный ремонт могут рассчитывать владельцы смартфонов iPhone 11, столкнувшиеся с проблемой отсутствия реакции на прикосновения к дисплею.

Apple запустила программу замены дисплеев iPhone 11, которые перестают реагировать на прикосновения "из-за проблем с модулем дисплея", сообщает The Verge.

В компании говорят, что это касается "небольшой доли дисплеев iPhone 11". По данным Apple, устройства, подвержены этой проблеме, были произведены в период с ноября 2019 по май 2020 года. Таким образом, проблема касается не всех устройств серии iPhone 11.

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В случае, когда в работе смартфона iPhone 11 наблюдается эта проблема, пользователь может проверить, подходит ли аппарат для участия в программе. Для этого на сайте Apple нужно отметить его серийный номер в соответствующем поле. Если смартфон подлежит ремонту, пользователь может обратиться за помощью к одному из авторизованных сервисных центров Apple, в розничный магазин Apple или обратиться в службу поддержки компании.

Смартфоны, по информации от компании, обеспечиваются участием в программе в течение двух лет с момента покупки. Таким образом, даже если сейчас проблема с сенсорным дисплеем не проявляется, но возникнет через некоторое время (но не позднее, чем через 2 года с момента покупки), пользователь все равно может рассчитывать на бесплатный ремонт.

Власти штата Сан-Паулу в Бразилии рассматривает постановление о том, чтобы компания Apple начала включать зарядные адаптеры в комплекты поставки своих айфонов. Обсуждение инициировала организация Procon-SP, которая является аналогом сообщества прав потребителей.