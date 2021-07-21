Apple готовится к наращиванию производства: первая партия iPhone 13 будет рекордно большой

Почему будут покупать iPhone 13?

В сети активно обсуждают планы корпорации Apple на ближайшее будущее. Утечки из цепочки поставок свидетельствуют о том, что в Купертино планируют существенно увеличить стартовую партию грядущего Apple iPhone. Сообщает об этом известнейший поставщик информации — американское агентство Bloomberg.

По данным из неофициальных источников:

• производство вырастет сразу на 20%;

• количество смартфонов в партии резко увеличится до 90 миллионов;

• продадут их до конца 2021 года — всего за несколько месяцев.

Для сравнения, уровень производства двенадцатой серии в 2020 году поддерживался на отметке в 75 миллионов экземпляров. Если планы аналитиков сбудутся, отметку в 100 миллионов, проданных iPhone 13 удастся преодолеть в рекордно короткие сроки.

Вероятно, в Купертино задаются целью снова сделать самую дорогую модель самой продаваемой. Так, например, вышло с iPhone 12 Pro Max. Эту версию чаще всего покупают в мире. В частности, популярен топовый Айфон 12 в Киеве.

Шансы на успех: почему будут покупать iPhone 13

Компания Apple неспроста делает ставку на новое поколение фирменных смартфонов. Гаджеты будут интересны для тех пользователей, которые в восторге от "яблочной" техники, и для тех, кто планирует впервые перейти с Android на IOS.

Инсайдеры сообщают об интересных особенностях iPhone 13:

• Дисплеи с регулируемой герцовкой

У базовой и мини-модели частота обновления экрана будет фиксированной (предположительно — на уровне 60 Гц), а у Про и Про Макс — адаптивной. Диапазон настройки составит от 1 до 120 Гц.

• Новые процессоры

В каждую из 4 версий будет внедрен инновационный однокристальный чип Apple A15 с высокими показателями производительности, оптимизированным расходом энергии и собственным графическим ядром нового поколения.

• Больше памяти

Айфон 13 Про Макс в топовой комплектации получит увеличенный постоянный накопитель. Его объем может достичь 1 Тб.

• Изменения камеры

Обновления коснутся расположения датчиков и размера модуля основной камеры, а также они "зацепят" систему оптической стабилизации изображения. Дополнительно будут улучшены возможности съемки видео (в том числе, в портретном режиме).

• Уменьшенная челка

"Монобровь" будет занимать немного меньше места на фронтальной панели iPhone 13.

Пока все перечисленные характеристики неподтвержденные. Рассчитывать, что Apple в ближайшее время больше расскажет о новых разработках, не приходится. В Купертино спецификации новинок стараются держать в секрете вплоть до анонса. Однако наращивание продаж вселяет надежду на то, что iPhone 13 сделает хоть и небольшую, но революцию в мире смартфонов.