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понедельник, 14 сентября 2020 11:15

Япония планирует сделать первые 8К-снимки спутников Марса

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Япония планирует сделать первые 8К-снимки спутников Марса
Впервые в истории спутники Марса сфотографируют в ультравысоком разрешении с близкого расстояния. Фото: pixabay.com

Японское агентство аэрокосмических исследований JAXA вместе с радиовещательной корпорацией NHK работают над созданием камеры со сверхвысоким разрешением, которую планируют отправить на Марс. Ученые стремятся сделать первые в мире 8K-изображения Марса и его спутников.

Камеру хотят установить на аппарат Martian Moons eXploration и запустить в 2024 году, сообщают на сайте JAXA.

Ученые ожидают получить снимки Марса и его спутников Деймоса и Фобоса, которые находятся на расстоянии 300 млн км от Земли, с разрешением 4К и 8К. Снимки помогут разобраться в появлении спутников Марса и эволюции его системы. Также аппарат Martian Moons eXploration должен собрать "песок" с поверхности Фобоса и доставить его на Землю для исследований.

JAXA и NHK доставляют изображения из космоса с 1992 года.

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Через несколько лет женщина-астронавт сможет ступить на поверхность Луны. В рамках программы NASA по исследованию Луны Artemis (Артемида) астронавты полетят на Луну, чтобы научиться жить и работать там в течение длительного времени.

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14
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