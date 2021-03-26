Анкету о приеме на работу, которую заполнил Стив Джобс в 1973 году, продали на аукционе в Лондоне за $ 222 400, приблизительно 6 млн 227 тыс. грн.

Автор: wikipedia.org Анкету Стива Джобса продали за более 6 млн грн

Ее выставили на продажу 24 февраля 2021 года. Аукцион длился один месяц, сообщает Pingvin.Pro.

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Cтив Джобс заполнил заявку в надежде получить работу после того, как бросил колледж Рид, который посещал почти 6 месяцев. В 1974 году Джобс присоединился к Atari в роли технического специалиста. В 1976 году он объединил усилия со Стивом Возняком для создания Apple.

Автор: Pingvin.Pro Анкету Стива Джобса продали за более 6 млн грн

В списке документов указано, что анкета находится в очень хорошем состоянии. Чтобы доказать, что это настоящая анкета, заполненная самым Стивом Джобсом, к ней добавили письма и сертификаты подлинности.

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