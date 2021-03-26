  Анкету Стива Джобса продали за более 6 млн грн

 
Ексклюзивы
1/5
В моргах путают мертвых. А обшитые гробы родом из СССР - владелец ритуальной службы поразил секретами работы
В моргах путают мертвых. А обшитые гробы родом из СССР - владелец ритуальной службы поразил секретами работы
Просмотров: 396
Не юристы и экономисты - какие профессии востребованы в Украине
Не юристы и экономисты - какие профессии востребованы в Украине
Просмотров: 513
Влад Сорд основал издательство "Дом химер", в которое мало кто верил
Влад Сорд основал издательство "Дом химер", в которое мало кто верил
Просмотров: 378
200 тыс. разрешений на оружие выданы незаконно. Полиция имитирует работу
200 тыс. разрешений на оружие выданы незаконно. Полиция имитирует работу
Просмотров: 567
Дипломат призвал готовиться к эскалации конфликта с Россией
Дипломат призвал готовиться к эскалации конфликта с Россией
Просмотров: 792
Чтобы досматривали до конца - как тиктокер сделал популярными ролики о языке
Чтобы досматривали до конца - как тиктокер сделал популярными ролики о языке
Просмотров: 324
Ученики обречены на низкое качество образования. Что не так со школьной программой
Ученики обречены на низкое качество образования. Что не так со школьной программой
Просмотров: 729
"США и Великобритания не будут представлять Украину в России" - дипломат
"США и Великобритания не будут представлять Украину в России" - дипломат
1 Просмотров: 783
Государство в силах выплачивать пенсии на уровне 5-6 тыс. грн
Государство в силах выплачивать пенсии на уровне 5-6 тыс. грн
Просмотров: 1098
Украина обязана осудить Януковича и Плотницкого - адвокат обяснил, почему
Украина обязана осудить Януковича и Плотницкого - адвокат обяснил, почему
1 Просмотров: 333
Фото
Все фото
5
5
6
4
3
Lego выпустит детализированный набор Space Shuttle Discovery
Lego выпустит детализированный набор Space Shuttle Discovery
На Марсе хотят создать 5 городов
На Марсе хотят создать 5 городов
Можно слушать музыку и отвечать на звонки - сколько стоят инновационные очки
Можно слушать музыку и отвечать на звонки - сколько стоят инновационные очки
Первая в мире робот-художница проведет свою выставку картин
Первая в мире робот-художница проведет свою выставку картин
Человеческое тело может заменить аккумуляторы
Человеческое тело может заменить аккумуляторы
Видео
Все видео
OnePlus представила серию новых смартфонов
OnePlus представила серию новых смартфонов
Создали искусственное солнце, которое очищает улицы от коронавируса
Создали искусственное солнце, которое очищает улицы от коронавируса
Понадобится каждому - Apple добавила новую функцию безопасности
Понадобится каждому - Apple добавила новую функцию безопасности
Секс-кукла с искусственным интеллектом сможет распознавать лица
Секс-кукла с искусственным интеллектом сможет распознавать лица
Слепые смогут видеть - ученые создали искусственное зрение
Слепые смогут видеть - ученые создали искусственное зрение
Интервью
1/5
В моргах путают мертвых. А обшитые гробы родом из СССР - владелец ритуальной службы поразил секретами работы
В моргах путают мертвых. А обшитые гробы родом из СССР - владелец ритуальной службы поразил секретами работы
Просмотров: 396
Почему дети не делятся проблемами с родителями
Почему дети не делятся проблемами с родителями
Просмотров: 252
Влад Сорд основал издательство "Дом химер", в которое мало кто верил
Влад Сорд основал издательство "Дом химер", в которое мало кто верил
Просмотров: 378
Дипломат призвал готовиться к эскалации конфликта с Россией
Дипломат призвал готовиться к эскалации конфликта с Россией
Просмотров: 792
Чтобы досматривали до конца - как тиктокер сделал популярными ролики о языке
Чтобы досматривали до конца - как тиктокер сделал популярными ролики о языке
Просмотров: 324
Колонка
Юрій Стригун
Юрій Стригун
25 марта 2021
Просмотров: 414
Пам'ятник зятеві
У Тальному мають зносити пам'ятник Федору Дубковецькому. Він — колишній котовець із Бессарабії. Був організатором колгоспного руху. Та в часи ...
пятница, 26 марта 2021 10:55

Анкету Стива Джобса продали за более 6 млн грн

  Комментировать

Анкету о приеме на работу, которую заполнил Стив Джобс в 1973 году, продали на аукционе в Лондоне за $ 222 400, приблизительно 6 млн 227 тыс. грн.

Автор: wikipedia.org
  Анкету Стива Джобса продали за более 6 млн грн
Анкету Стива Джобса продали за более 6 млн грн

Ее выставили на продажу 24 февраля 2021 года. Аукцион длился один месяц, сообщает Pingvin.Pro.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: Каждый украинец просматривает более 55 мин. YouTube ежедневно

Cтив Джобс заполнил заявку в надежде получить работу после того, как бросил колледж Рид, который посещал почти 6 месяцев. В 1974 году Джобс присоединился к Atari в роли технического специалиста. В 1976 году он объединил усилия со Стивом Возняком для создания Apple.

Автор: Pingvin.Pro
  Анкету Стива Джобса продали за более 6 млн грн
Анкету Стива Джобса продали за более 6 млн грн

В списке документов указано, что анкета находится в очень хорошем состоянии. Чтобы доказать, что это настоящая анкета, заполненная самым Стивом Джобсом, к ней добавили письма и сертификаты подлинности.

Социальная сеть Instagram запустила новый сервис Shopping Tags. Им могут воспользоваться компании, чтобы продавать товары в публикациях и историях.

Если вы заметили ошибку в тексте, выделите ее мышкой и нажмите комбинацию клавиш Alt+A
Комментировать
Поделиться:
Сейчас вы читаете новость «Анкету Стива Джобса продали за более 6 млн грн». Вас также могут заинтересовать свежие новости Украины и мировые на Gazeta.ua

Комментарии

Оставлять комментарии могут лишь авторизированные пользователи

Дата
26
марта

УЕФА основало Кубок кубков

Шенгенская зона существует 26 лет: как все началось

В Украине заработал новый железнодорожный вокзал

Путин выиграл первые выборы на фоне терактов

Страны мира обязались не использовать химическое и биологическое оружие

Американцы захватили японский остров

Из-за землетрясения погибли до 20 тыс. человек, а столица лежала на 90% в руинах

Изобрели вакцину, которая остановила эпидемию

Самое читаемое
Бедно, смешно и безвкусно. Как в СССР проходили дискотеки - фото
Бедно, смешно и безвкусно. Как в СССР проходили дискотеки - фото
10
 1 Просмотров: 30042
Гороскоп на 25 марта: почему такой особый последний четверг месяца
Гороскоп на 25 марта: почему такой особый последний четверг месяца
 Просмотров: 14481
Отличалась ли жизни в Литве от других советских республик - фото
Отличалась ли жизни в Литве от других советских республик - фото
28
 Просмотров: 12321
СБУ задержала екснардепа Семенченко и &quot;агента НАБУ&quot; Шевченко
СБУ задержала екснардепа Семенченко и "агента НАБУ" Шевченко 3 Просмотров: 5850
Ивлееву, которая голой снялась для Playboy Russia, обвинили в плагиате украинской обложки для мужского глянца
Ивлееву, которая голой снялась для Playboy Russia, обвинили в плагиате украинской обложки для мужского глянца
4
 Просмотров: 5058
Технологии
Опасный вирус атаковал тысячи компьютеров на Windows
Опасный вирус атаковал тысячи компьютеров на Windows Просмотров: 243
Каждый украинец просматривает более 55 мин. YouTube ежедневно
Каждый украинец просматривает более 55 мин. YouTube ежедневно Просмотров: 81
Показали необычное фото черной дыры с магнитными полями
Показали необычное фото черной дыры с магнитными полями Просмотров: 162
Twitter хочет заимствовать функции Facebook и reddit
Twitter хочет заимствовать функции Facebook и reddit Просмотров: 18
Lego выпустит детализированный набор Space Shuttle Discovery
Lego выпустит детализированный набор Space Shuttle Discovery
5
 Просмотров: 153
Больше всего комментируют
7
"Слуга народа" ведет себя, как Партия регионов в 2014 году - Виктор Чумак
7
"Агент НАБУ" Шевченко прокомментировал свою причастность к созданию ЧВК
4
Если бы Чорновил стал президентом, мы бы имели другую Украину. Хуже
3
СБУ задержала екснардепа Семенченко и "агента НАБУ" Шевченко
2
Американский советник Зеленского спрогнозировал встречу с Байденом
Голосов: 70
Голосование Кто выиграет футбольную Лигу чемпионов 2020/21?
  • 1) "Бавария"
  • 2) "Манчестер Сити"
  • 3) "Реал"
  • 4) "Ливерпуль"
  • 5) "Челси"
  • 6) "Парі Сен-Жермен"
Просмотреть