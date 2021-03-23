Instagram запустил новый сервис

Instagram запустила новый сервис фото: cbrand.agency

Социальная сеть Instagram запустила новый сервис Shopping Tags. Им могут воспользоваться компании, чтобы продавать товары в публикациях и историях.

Пользователи смогут увидеть на фото соответствующую иконку. Нажав на нее, можно ознакомиться с товаром и приобрести его, сообщает Pingvin.Pro.

Тестирование сервиса началось в США в августе 2020 года и теперь его распространяют на другие страны. Благодаря такой функции можно делать онлайн-покупки проще и быстрее.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: Clubhouse запустят для Android

Пользователи могут замечать работу функции для некоторых профилей. Пока она доступна для ограниченного числа компаний или бизнес-профилей.

Поскольку Facebook и Instagram тесно взаимосвязаны, все платежи будут проходить через Facebook Pay. Делать покупки можно только через мобильное приложение для Android или iOS.

Соучредитель и генеральный директор Twitter Джек Дорси продал первый твит за $2,9 млн.