Основатель Twitter продал первый твит за рекордную сумму

Джек Дорси продал свой первый твит за $2,9 млн. Фото: Reuters

Соучредитель и генеральный директор Twitter Джек Дорси продал свой первый твит за $2,9 млн.

Твит с текстом "just setting up my twttr" Дорси опубликовал 21 марта 2006 года. Продал его на аукционе Valuables, сообщает "24 канал".

Генеральный директор малайзийского стартапа Bridge Oracle Сен Естави купил твит, как невзаимозаменяемыми токен. Это уникальный актив, данные о котором хранятся на блокчейне Ethereum.

Все вырученные деньги Дорси обещал передать благотворительной организации GiveDirectly.

