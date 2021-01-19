Android разрабатывает для смартфонов суперполезную функцию

Android Open Source Project создают новую функцию Hibernation. Фото: pixabay

Разработчики Android Open Source Project создают новую функцию Hibernation.

Новинка сможет уменьшать память устройства, которая занята приложениями, которые не используются, сообщает XDA.

Пока работа над Hibernation есть на начальном этапе. Возможно, ее добавят в следующую версию операционной системы Android 12. В то же время, официально о выходе Hibernation нет информации.

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Функция Hibernation работает на других устройствах. В системах с настроенными несколькими пользователями при активации режима Hibernation для определенной программы его кэш очистится. Таким образом появляется место в памяти гаджета.

Возможно, эта функция не будет полностью удалять кэш приложения, а сможет сжимать его для экономии места, а при необходимости снова его распаковывать без потерь информации в приложении.

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