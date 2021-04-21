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среда, 21 апреля 2021 09:22

AirTag, новые iMac и iPad: что еще Apple показала на презентации
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20 апреля корпорация Apple провела первую презентацию в 2021 году.

Компания анонсировала выход ряда новых продуктов и презентовала новый цвет iPhone - пурпурный. Для iPhone 12 и iPhone 12 mini также будет доступна новая цветовая гамма.

Следующей новинкой стал Bluetooth-маячок для отслеживания местонахождения вещей AirTag. Небольшое устройство позволяет находить пропавшие предметы. AirTag можно положить в рюкзак, прикрепить к кошельку, на ключи или сумку, а через приложение увидеть его расположение. AirTag также может издавать звуковой сигнал. Стоить брелок $29, набор из четырех штук обойдется в $99. Отдельно продается брелок, на который можно прикрепить AirTag.

Фото: Apple

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Презентовала Apple и обновленный iMac с собственным процессором M1. Моноблок от Apple получил полный редизайн. Компьютер будет доступен в семи разных цветах от синего до зеленого. Сам экран iMac увеличился до 24 дюймов, хотя размеры остались как у 21,5-дюймовой модели. В компании заявили, что много лет работают над тем, чтобы компьютер занимал так мало места на столе, словно его там и нет. Поэтому новинка всего 11,5 мм в толщину. Отдельно в компании обратили внимание на камеру. Ее обновили до 1080 p, а еще вставили три микрофона для лучших звонков, которые стали частью нашей жизни в 2020 году. Кабель питания крепится к устройству магнитом. А интернет-порт перенесли на блок питания. Благодаря этому стол все также может оставаться без проводов. Стоимость новых iMac будет стартовать от $1299.

Следующей новинкой стал обновленный iPad Pro с собственным процессором. Разработчики обещают, что планшет будет работать намного дольше от одного заряда, а также анонсировали на него лучший экран, поддержку 5G, а еще ряд других обновлений. Таких как: новый Liquid Retina XDR дисплей в версии на 12,9 дюймов, порт Thunderbolt, что позволит передавать файлы еще быстрее, версия на 2 ТБ и белый вариант клавиатуры. В компании уверяют, что это самое мощное устройство на рынке, которое подходит как для создателей контента, так и потребителей. Стоимость девайса стартует от $799 за версию на 11 дюймов, а вот версия на 12,9 дюймов будет стоить уже от $1099. В самой топовой комплектации, но без аксессуаров – уже $2399. Клавиатура еще $ 350, стилус – $129.

Дополнительно Apple выпустила новую беспроводную клавиатуру со встроенным Touch ID. А еще презентовала обновление своей телевизионной приставки AppleTV. Новая версия будет иметь более мощный процессор и новый пульт, а стоить от $179.

В продажу продукция поступит во второй половине мая.

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Американская компания Apple работает над очками дополненной реальности. В заявке на патент говорится о возможности устройства подстраиваться под яркость окружающей среды.

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