Apple готовится к запуску 3-го поколения AirPods. По информации инсайдеров, презентация беспроводных наушников состоится 23 марта.

Автор: Gizmochina Как будут выглядеть новые беспроводные наушники Apple

Дизайн наушников соответствует предыдущим рендерам, визуально напоминая AirPods Pro. У AirPods 3 будет короче ножка и несколько изменены ушные вкладыши, информирует Gizmochina.

Автор: Gizmochina Как будут выглядеть новые беспроводные наушники Apple

AirPods следующего поколения могут иметь поддержку активного шумоподавления - ANC. Вместе с AirPods 3 компания также планирует выпустить AirPods Pro 2-го поколения.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: Что покажет Apple на своей презентации

Американская компания Apple работает над очками дополненной реальности. В заявке на патент говорится о возможности устройства подстраиваться под яркость окружающей среды.