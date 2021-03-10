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среда, 10 марта 2021 14:48

Как будут выглядеть новые беспроводные наушники Apple

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Apple готовится к запуску 3-го поколения AirPods. По информации инсайдеров, презентация беспроводных наушников состоится 23 марта.

Автор: Gizmochina
  Как будут выглядеть новые беспроводные наушники Apple
Как будут выглядеть новые беспроводные наушники Apple

Дизайн наушников соответствует предыдущим рендерам, визуально напоминая AirPods Pro. У AirPods 3 будет короче ножка и несколько изменены ушные вкладыши, информирует Gizmochina.

Автор: Gizmochina
  Как будут выглядеть новые беспроводные наушники Apple
Как будут выглядеть новые беспроводные наушники Apple

AirPods следующего поколения могут иметь поддержку активного шумоподавления - ANC. Вместе с AirPods 3 компания также планирует выпустить AirPods Pro 2-го поколения.

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Американская компания Apple работает над очками дополненной реальности. В заявке на патент говорится о возможности устройства подстраиваться под яркость окружающей среды.

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