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четверг, 25 февраля 2021 20:45

А вы заметили проблемы? В работе соцсетей произошел сбой

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А вы заметили проблемы? В работе соцсетей произошел сбой
Facebook и Instagram работали с перебоями. Фото: pexels.com

В работе Facebook и Instagram произошел сбой.

Пользователи говорят о проблемах со входом в аккаунт и отправкой сообщений, сообщает портал портале Downdetector.

У 57% пользователей Facebook Messenger приложение не работает. 31% имеют проблемы с подключением, 11% - с входом.

Проблемы с Facebook Messenger сначала возникли у пользователей из США, Канады и Великобритании. Впоследствии сбой распространился на Европу.

3% пользователей сообщили о полном прекращении работы сервисов Facebook. 30% имеют проблемы с входом в свой аккаунт.

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63% пользователей Instagram имеют проблемы с лентой, 20% - сбои с сайтом, 16% - проблемы с входом.

Соцсеть Twitter удалила 100 связанных с правительством РФ аккаунтов, которые пытались дискредитировать Североатлантический альянс. Ликвидировали 2 сети, которые работали по отдельным направлениям.

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