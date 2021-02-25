А вы заметили проблемы? В работе соцсетей произошел сбой

Facebook и Instagram работали с перебоями. Фото: pexels.com

В работе Facebook и Instagram произошел сбой.

Пользователи говорят о проблемах со входом в аккаунт и отправкой сообщений, сообщает портал портале Downdetector.

У 57% пользователей Facebook Messenger приложение не работает. 31% имеют проблемы с подключением, 11% - с входом.

Проблемы с Facebook Messenger сначала возникли у пользователей из США, Канады и Великобритании. Впоследствии сбой распространился на Европу.

3% пользователей сообщили о полном прекращении работы сервисов Facebook. 30% имеют проблемы с входом в свой аккаунт.

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63% пользователей Instagram имеют проблемы с лентой, 20% - сбои с сайтом, 16% - проблемы с входом.

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