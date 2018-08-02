5 ситуаций, когда в отношениях стоит соврать

Отношения нужно строить на доверии. Иногда возникают ситуации, когда лучше соврать, говорят специалисты.

Иногда ложь пойдет во благо отношений, а правда - нет. Существует пять ситуаций, когда лучше солгать, пишет "Сегодня".

Вы пытаетесь закончить разрушительные отношения

Если отношения с партнером деструктивные, лучше закончить их. Делать это надо наилучшим для себя образом. Лучше выглядеть предателем в глазах партнера, зато избавиться от болезненных отношений.

Автор: amparocalandinpsicologos.es

Вы не хотите вспоминать прошлое

Если партнер пытается что-то узнать о ваших предыдущих отношениях, лучше не говорить правду. Особенно, если к бывшему вы имели большие чувства. Это может оскорбить нынешнего партнера.

Вы готовите сюрприз

Если готовите для своей половинки сюрприз - соврать - значит сделать лучше. Когда вы до последнего будете молчать - момент подъема сюрприза будет бесценным.

Вы хотите поднять настроение партнеру

Чтобы улучшить настроение партнера - сделайте неожиданный комплимент. В этом случае можно немного соврать. Пусть это будет слегка украшена правда.

Автор: slygod.com

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Вы не хотите обсуждать общих знакомых

Если ваша половинка пытается что-то выведать об общих знакомых, а вы не хотите говорить - отойдите от темы. Если не удастся - солгите.

Психологи рекомендуют удалить приложения и аккаунты с сайтов для знакомств, чтобы проявить преданность партнеру и начать доверительные отношения. Удаление приложений для поиска партнера - основа потенциально успешных отношений.