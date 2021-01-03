10 французских вертолетов получат украинские пограничники

В этом году Государственная пограничная служба ожидает получить еще 10 вертолетов Airbus Н125.

Об этом сообщила пресс-служба ГПСУ.

Фото: dpsu.gov.ua

"Планируется, что эти машины уже прибудут с необходимым оптико-электронным оборудованием для мониторинга государственной границы и исключительной морской экономической зоны Украины", - говорится в сообщении.

По словам главы Госпогранслужбы Сергея Дейнека, новые вертолеты в 4-5 раз более экономичны по сравнению с Ми-8, которые есть на вооружении ведомства.

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Уже подготовили 6 специалистов, которые могут пилотировать Airbus Н125, а также 64 механики, которые способны обеспечивать необходимое техническое состояние вертолетов для их эффективной эксплуатации.

В 2020 году для Н125 обустроили 2 ангары в Харьковской области, по одному ангару в Сумской области и Киеве. Продолжаются подготовительные работы по сооружению ангара в Черниговской области.

3-го января 2020 года в Киев прилетели 2 первые вертолеты Н125 от французской компании Airbus Helicopter для ГПСУ. В течение года вертолеты налетали почти 460 часов. Их преимущественно применяли для обучения летного и технического состава. Пограничники ожидают получить 24 новых вертолета Airbus Helicopter Н125 в пределах межправительственного соглашения с Францией и реализации инвестиционного проекту МВД по созданию единой системы авиационной безопасности и защиты.