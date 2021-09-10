"Житель города съедает до 95 килограммов картофеля в год" - експерт о новом урожае и ценах

Информация, что урожай картофеля в этом году испортился из-за ливней, является недостоверной. От дождей пострадала только Херсонская область. На Полтавщине, Запорожье, Киевщине, Черниговщине была засуха. В целом погодные катаклизмы на нынешнем урожае картофеля в Украине не отразились. Дефицита не будет, рассказала Gazeta.ua Оксана Руженкова, исполнительный директор Украинской ассоциации производителей картофеля.

По какой цене сейчас сбывают картофель? Стоимость ниже, чем в прошлом году?

Цены в этом году существенно ниже, чем в прошлом году. Прошлогодние закупки у хозяйств на конец августа-сентябрь составили 12-14 гривен за килограмм. В этом году картофель продают по 5 гривен за килограмм. Впоследствии цены немного подрастут. Потому что картофель заложат в хранилища, будут использовать электроэнергию. Это повлияет на себестоимость. Но не предвидится стоимость выше 13 гривен. Если закупочная цена пересечет эту отметку, то в Украине начнут снова массово завозить импортную картошку. Относительно качества нового урожая, то все зависит от агрономического уровня каждого конкретного хозяйства.

Какой урожай в целом ожидается в Украине?

По сравнению с предыдущими двумя годами - лучший. Потому что в этом году картофель наконец-то уродил в домохозяйствах населения. Предыдущие два года его хватало для собственного потребления, на рынки картофель практически не выносили. В этом году картофеля хватит и на продажу.

Больше всего картофеля традиционно выращивает население в Украине. Что-то изменилось за год?

Ничего не поменялось. К сожалению, промышленные хозяйства не нарастили площади в желаемом объеме. Потому что в Украине так и не запустили госпрограмму по развитию промышленного картофелеводства. Хозяйства, вырастили сертифицированный семенной картофель весной этого года, через подобный обман попали в очень тяжелое финансовое положение. Фермеры построили картофелехранилища, приобрели оборудование для мойки и сортировки картофеля, но государство компенсацию до сих пор не выплатило. Если и удастся получить какую-то финансовую помощь, то исключительно на строительство картофелехранилища. Все это не способствует развитию промышленного картофелеводства. Украина и в дальнейшем будет есть картофель с домохозяйств и импортный.

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Опять ожидать нашествие зарубежного картофеля? Везти будут из Беларуси и России? Какой там урожай в этом году?

Урожай в России, Беларуси, Польше, Германии, Голландии, Бельгии, Франции в этом году не самый лучший. У всех есть недобор от внутренней потребности в пределах 10-16 процентов.

Как изменилось потребление картофеля в Украине? Сколько на человека в год приходится?

За последние годы украинцы существенно сократили потребление картофеля. Еще лет 10 назад один человек съедал за год в пределах 150 килограммов. Сейчас, согласно статистике - в пределах 130. Но если реально посмотреть, то потребление в городах упало до 90-95 килограммов на человека. При необходимости, установленной ВООЗ - 110-115 килограммов. Это произошло потому, что в Украине на протяжении нескольких сезонов была засуха и люди вместо дорогого картофеля начали покупать макароны, крупы. К сожалению, государство не заботится о внутреннем рынке, не поддерживает развитие многих отраслей АПК. Не спасает те, что оказались на грани гибели. Имею в виду промышленное картофелеводство и овощеводство. В Украине с начала военных действий в Донбассе обанкротились 26 консервных заводов. Не в лучшей ситуации находятся предприятия по переработке картофеля на крахмал. Они не выдерживают конкуренции с белорусским крахмалом, который продают по демпинговым ценам. Автор: фото предоставлено Сергеем Ищенко Фермер из Черкасской области Сергей Ищенко: "Картофель в этом году уродил более-менее нормально. По сравнению с предыдущим годом, то его больше на 20 процентов"

Каковы перспективы картофелеводства?

Должна существовать государственная поддержка. В прошлом году наша ассоциация вместе с Министерством экономики разработали концепцию госпрограммы по развитию промышленного картофелеводства до 2025 года. Но программа до сих пор не подписана Кабинетом министров. Поэтому картофельные предприятия могут финансово пострадать. Люди, поверившие в госпрограмму, рискнули. Взяли кредиты в банках. Надеялись, что эти расходы будут частично возмещены государством.

Президент заявил, что в каждой области должны открыть по одному новому предприятию. Могли бы это быть заводы по переработке картофеля?

В 2022 году в госпрограмме предусмотрено строительство двух заводов. В Черниговской области ПСП "Вимал" планирует запустить производство картофельного протеина. Он присутствует в рационе всего птицеводства. А Украина, как известно, является мировым лидером по производству курятины. Картофельный протеин был бы очень кстати всем нашим птицефабрикам, потому что мы его сейчас полностью импортируем. Он будет в разы дешевле, чем импортный. Смогли бы покрыть внутренние потребности государства, плюс заплатить приличные налоги в госбюджет. Появление такого производства не просто актуально, а крайне необходимо. Второй завод должен появиться на Львовщине - крахмальный. Построят его на базе агрохолдинга Central Plants Group. Уже заложен фундамент и возведено здание. Проект очень перспективный. Потому что в том регионе нет собственного крахмального завода. Западная Украина возит перерабатывать картофель на крахмал в Черниговскую. Это очень затратно. При высоких ценах на картофель фермеры за фуру зарабатывают в пределах 55 тысяч гривен. В прошлом году, когда цены подскочили и на рынке было засилье белорусского крахмала, получали вполовину меньше. Заработок фермера за 20 тонн сырья крахмала составлял 10-12 тысяч. Если бы фермер отдавал картофель на крахмал в своем регионе, не тратя средства на логистику, его заработок был бы в разы выше. Поэтому этого завода давно не хватает в Украине. Проект интересен еще и тем, что предусмотрено строительство второй линии. Из картофельного крахмала планируют изготавливать пакеты и одноразовую посуду.

В начале сентября в супермаркетах начали дорожать сезонные овощи и фрукты. 3-5 грн добавили к цене все крупы, 10-15 грн - мясо. Картофель продают в среднем за 6-9 грн/кг, морковь - по 7 грн/кг, свекла - 6 грн, капуста - 5-6 грн/кг. Помидоры продают по 30-35 грн. Чеснок - 90 грн/кг, лук - 7-12 грн/кг.