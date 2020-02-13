Зеленский пообещал бороться за инвесторов

Президент встретился с крупными инвесторами. Фото: АП

Президент Украины Владимир Зеленский встретился с представителями ведущих бизнес-ассоциаций страны и призвал участвовать в правительственных программах для крупных инвесторов.

"Мы с нашей командой, я лично, действительно готовы бороться за каждого из вас, за каждую копейку, которую вы инвестируете в Украину", - сказал Зеленский, передает пресс-служба президента.

Он убежден, что сейчас в Украине есть большой потенциал для развития и роста. Многие реформ впереди, в частности судебная.

"Почему мы придумываем инвестиционные программы? Для того чтобы вы уже сейчас чувствовали себя безопасно в Украине, чтобы ваш бизнес был защищенным", - отметил Зеленский.

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Президент напомнил о правительственной программе для крупных инвесторов "Инвестиционная няня" и об освобождении от уплаты налога на прибыль в течение 5 лет для тех, кто будет участвовать в приватизации объектов стоимостью от $ 10 млн. Зеленский призвал присутствующих активно пользоваться этими программами.

"Каждый день мы делаем все для того, чтобы страна становилась привлекательной. Привлекательной именно для бизнеса. Мы сейчас занимаемся всем - мы выполняем работу, которую в современном европейском государстве президент и правительство уже просто не выполняют. Но сейчас мы "чистым" Украину от всей грязи, а её очень много. И вы можете помочь нам, открывая новые офисы и проекты", - подчеркнул Зеленский.

Президент Украины Владимир Зеленский поставил Кабинету министров задачу до конца февраля внести предложения по реализации программы "Инвестиционная няня".