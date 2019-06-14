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пятница, 14 июня 2019 17:00

Зеленский планирует отменить "Роттердам+"

1 Комментировать
Зеленский планирует отменить &quot;Роттердам+&quot;
Герус уверен в успехе программы. ФОТО: УНИАН

Президент Украины Владимир Зеленский подаст в Верховную Раду проект закона об отмене формулы "Роттердам+".

"Администрацией президента был подготовлен законопроект, который в понедельник будет внесен в Верховную Раду. Предлагается, чтобы формула "Роттердам+" была отменена, а вместо него действовала другая формула, можно ее назвать "Роттердам-", – сказал на брифинге представитель президента в Кабинете министров Андрей Герус.

Теперь из формулы будет убрана стоимость доставки угля из Роттердама в Украину, а также будет введен дисконт на плохое качество угля: чем хуже качество угля, тем меньше его стоимость засчитывается в тариф.

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"Кроме того, этим законопроектом предлагается отсрочка нового рынка электроэнергии на один год. По нашему мнению, неправильно такой неподготовленный рынок вводить с 1 июля. В течение этого года будет существовать формула "Роттердам-", которая будет регулировать тарифы угольных электростанций", – добавил Герус.

НКРЭКП обвиняли в принятии решений в интересах тогдашнего президента, его окружения и определенных олигархических групп, в частности введение формулы "Роттердам+".

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14
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