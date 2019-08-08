Зеленский ожидает роста украинской экономики до 7%

Турецкий бизнес пригласили в Украину. Фото: glavcom.ua

Президент Украины Владимир Зеленский ожидает роста экономики Украины на уровне 5-7% ВВП.

Такое заявление он сделал на совместной с президентом Турции Реджепом Тайипом Эрдоганом пресс-конференции в Анкаре, которую транслировал Офис президента Украины в Facebook.

"В последующие годы Украина будет стремительно расти - до 5-7% (ВВП) в год. Уже этой осенью проведем ряд необходимых реформ и позволит Украине стать "магнитом" для иностранных инвесторов. Мы уже начали активную работу в этом направлении, и я с радостью приглашаю турецкий бизнес к нам", - сказал Зеленский.

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Национальный банк в июле повысил прогноз роста реального ВВП Украины в 2019 году до 3% с 2,5%, прогнозируемых ранее. Также повышен прогноз на 2020 год - до 3,2% с 2,9%, прогнозируемых ранее.

Прогноз по инфляции в Украине остался неизменным: 6,3% в этом году и на 5% в 2020-2021 годах.

По данным Государственной службы статистики Украины, рост реального ВВП Украины в 2018 году ускорился до 3,3% с 2,5% в 2017 году и стал максимальным за последние 7 лет.

Государственный бюджет Украины на 2019 основывается на макроэкономическом прогнозе правительства с ростом реального ВВП на 3% при инфляции 7,4%.

Международный валютный фонд и Всемирный банк прогнозируют рост экономики Украины в этом году на 2,7% при инфляции 7,3%. В 2019 году рост экономики Украины замедлится до 2,8%, а рост потребительских цен - до 7,2%.

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