Зарплаты врачам и учителям будут до 20 тыс. грн и выше - правительство

В правительстве говорят о приближении зарплат работников бюджетной сферы до уровня в частном секторе. Фото: @NationalBankOfUkraine

Зарплаты учителей врачей и учителей планируют повысить от 13,5 до 20 тыс. грн.

Об этом сообщило Министерство экономики в четверг.

Министерство разработало проект распоряжения правительства о плане мероприятий по модернизации систем оплаты труда в государственном секторе до 2024 года.

Документ создали для конкурентной зарплаты в государственном секторе.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: "Слуга народа" задекларировала подарок за 5,3 млн грн и часы в 167 пенсий

"Решение указанных проблем на государственном уровне позволит повысить престижность и мотивацию к труду в бюджетном секторе экономики. Этого можно достичь увеличением заработных плат, в частности, врачей, учителей по меньшей мере от 13,5 до 15 тысяч гривен - для работников низкой квалификационной категории. А для работников более высокой квалификации - до 20 тысяч гривен и выше. Такое увеличение позволит повысить социальную защиту и остановить отток квалифицированных кадров этих профессий из Украины", - сказала заместитель министра экономики Светлана Глущенко.

В правительстве говорят о приближении зарплат работников бюджетной сферы к уровню в частном секторе и экономике в целом.

15 сентября Кабинет министров утвердил проект госбюджета. В правительстве заявили о стабильном курсе гривны. В декабре этого года минимальная зарплата вырастет до 6500 грн. Следующее повышение "минималки" будет в октябре 2022-го. Осенью следующего года минимальная зарплата составит 6700 грн.