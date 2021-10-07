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четверг, 07 октября 2021 16:17

Зарплаты врачам и учителям будут до 20 тыс. грн и выше - правительство

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Зарплаты врачам и учителям будут до 20 тыс. грн и выше - правительство
В правительстве говорят о приближении зарплат работников бюджетной сферы до уровня в частном секторе. Фото: @NationalBankOfUkraine

Зарплаты учителей врачей и учителей планируют повысить от 13,5 до 20 тыс. грн.

Об этом сообщило Министерство экономики в четверг.

Министерство разработало проект распоряжения правительства о плане мероприятий по модернизации систем оплаты труда в государственном секторе до 2024 года.

Документ создали для конкурентной зарплаты в государственном секторе.

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"Решение указанных проблем на государственном уровне позволит повысить престижность и мотивацию к труду в бюджетном секторе экономики. Этого можно достичь увеличением заработных плат, в частности, врачей, учителей по меньшей мере от 13,5 до 15 тысяч гривен - для работников низкой квалификационной категории. А для работников более высокой квалификации - до 20 тысяч гривен и выше. Такое увеличение позволит повысить социальную защиту и остановить отток квалифицированных кадров этих профессий из Украины", - сказала заместитель министра экономики Светлана Глущенко.

В правительстве говорят о приближении зарплат работников бюджетной сферы к уровню в частном секторе и экономике в целом.

15 сентября Кабинет министров утвердил проект госбюджета. В правительстве заявили о стабильном курсе гривны.

В декабре этого года минимальная зарплата вырастет до 6500 грн. Следующее повышение "минималки" будет в октябре 2022-го. Осенью следующего года минимальная зарплата составит 6700 грн.

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