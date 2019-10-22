Зарплаты упали: сколько зарабатывают украинцы

В третьем квартале зарплаты украинцев упали на 17%. Больше всего уменьшились доходы в сфере домашнего персонала - на 44%. В среднем работники получают 5500 грн.

Уменьшились заработки в сфере охраны и барно-ресторанной индустрии. Работникам предлагали на 22% меньше, чем раньше. Охранники в среднем получали 5800 грн, бармены - 7100 грн, пишет olx.ua.

Автор: olx.ua В третьем квартале больше всего искали работников в сфере торговли, в частности продавцов.

Производство - единственная отрасль, где зарплаты не менялись полгода. В среднем работники зарабатывают 10 000 грн в месяц. Наибольшую среднюю зарплату получают строители - 12 300 грн. В Закарпатской области им предлагают 20 000 грн.

В транспортной сфере выгоднее всего работать в Киеве и области. Работодатели платят 17 000 грн. По Украине средняя зарплата составляет 11 200 грн.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: Почему женщинам платят меньше, чем мужчинам

В третьем квартале больше всего искали работников в сфере торговли, в частности продавцов. Зарплату предлагали 7500 грн. Водителям и поварам платили 15 000 грн и 10 000 грн соответственно. Плиточники, штукатуры, каменщики получали по 20 000 грн.

Чаще всего соискатели начинают искать работу с понедельника. Активность падает ближе к концу недели.

В Киеве каждый третий в возрасте до 35 лет - безработный. В 2019-м на учете состояли 7,7 тыс. безработной молодежи. Из них 88% - служащие, 10% - рабочие, 2% - лица без профессии.